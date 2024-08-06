Про майбутні зміни співробітники були повідомлені в листі від генерального директора X Лінди Яккаріно. Першою про плани закриття історичної штаб-квартири в Сан-Франциско повідомила газета The New York Times.

А тим часом На що він сподівається: Маск подає до суду на бренди, які не несуть йому свої рекламні бюджети

Bloomberg також підтвердив цю новину, зазначивши, що Маск продовжує суперечки з муніципальною владою Сан-Франциско з моменту купівлі компанії в жовтні 2022 року.

Маск має досвід перенесення штаб-квартир своїх компаній до Техасу, раніше він переніс базу Tesla з Каліфорнії. Минулого місяця він заявив про намір перенести штаб-квартиру X також до Техасу. Одночасно офісні приміщення, звільнені X в Сан-Франциско, були виставлені на оренду.

З 2012 року X займала окремий офіс у Сан-Франциско, сприяючи діловій активності та розвитку ринку нерухомості в цьому регіоні. Однак пандемія спричинила значне зниження активності орендарів, і наразі в місті спостерігається 36% вакантних офісних приміщень.

Муніципальна влада знає про плани Ілона Маска перенести штаб-квартиру з міста.

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Хоча з Сан-Франциско доведеться переїхати лише 120 співробітникам, офіс компанії вже деякий час практично пустує. Цей переїзд стане черговою значною зміною після того, як компанія потрапила до рук Маска.