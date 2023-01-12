Талібан представив суперкар на основі двигуна Toyota й оголосив його "честю" для нації

Таліби представили перший в історії суперкар під назвою Mada 9, розроблений і виготовлений в Афганістані. Він оснащений модифікованим двигуном Toyota, але інженери хочуть використовувати електричну силову установку.

Агресивний, але разом із тим витончений у дизайні прототип є кульмінацією п'яти років проєктування і розробки під керівництвом 30 інженерів компанії ENTOP і Афганського технічного професійного інституту (ATVI) в Кабулі. Його можливості на дорозі та характеристики поки що залишаються невідомими. На більшості відео, які з'явилися в мережі, машина нерухома, а сам виробник не розкрив ніяких даних про це.

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Що відомо

Mada 9 найімовірніше не зможе конкурувати з такими автомобілями, як Bugatti та McLaren, оскільки команда, яка створила машину, стверджує, що її двигун — це двигун "порівняно пішохідного" хетчбека Toyota Corolla. Голова ATVI Гулам Хайдар Шахамат розповів афганському телеканалу TOLO News, що двигун Toyota Corolla був модифікований таким чином, що "якщо ви збільшите швидкість, він буде достатньо потужним, щоб її витримати", але заявив, що ENTOP все ж хоче встановити електричну силову установку в Mada 9 пізніше.



Суперкар Mada 9 / Фото ENTOP

Речник Талібану Забіхулла Муджахід з гордістю розмістив зображення автомобіля в соціальних мережах і сказав, що його створення є "честю" для всієї країни.

Міністр вищої освіти Талібану Абдул Бакі Хаккані виступив з палкою промовою на відкритті автомобіля в штаб-квартирі ENTOP, вихваляючи наукові цінності Афганістану та стверджуючи, що цей автомобіль є доказом прагнення режиму забезпечити "релігійні та сучасні науки для свого народу".

Тим часом генеральний директор ENTOP Мохаммад Різа Ахмаді сказав TOLO News, що він сподівається, що суперкар "донесе цінність знань до людей" і допоможе підвищити імідж Афганістану на світовій арені.

Він почне свою подорож в Афганістані й одного дня, можливо, вийде на міжнародний рівень,

– сказав він журналістам.



Суперкар Mada 9 / Фото Забіхулла Муджахід



Суперкар Mada 9 / Фото Забіхулла Муджахід

TOLO News також повідомило, що прототип буде незабаром повністю завершено, і стверджує, що "ведуться роботи з представлення автомобіля на міжнародних виставках". Новина про суперкар була зустрінута в Афганістані з великим ентузіазмом, а соцмережі швидко наповнилися зображеннями та ефектними презентаційними роликами.

Рекламний ролик суперкара Mada 9: відео

Рекламний ролик суперкара Mada 9: відео

Разом із тим багато хто звернув увагу на те, що суперкар був представлений в той час, коли Афганістан бореться з однією з найгірших гуманітарних криз у світі, а жінки країни стали свідками того, як таліби позбавляють їх права на навчання та роботу. Раніше нова влада Афганістану через своїх представників обіцяла, що не буде ніяких заборон на освіту чи працю для жінок, але вчинила навпаки.

Нагадаємо, ісламісти захопили владу в серпні 2021 року, пообіцявши більш м'яку версію свого жорстокого правління 1996-2001 років, яке відзначилося тотальними порушеннями прав людини. Але за останні кілька місяців вони витіснили жінок майже з усіх сфер суспільного життя, заборонивши їм середню та вищу освіту, роботу в державному секторі та навіть відвідування парків. Уряд Талібану досі офіційно не визнаний жодною країною.