В Уельсі посеред поля з'явився таємничий моноліт, походження якого ніхто не розуміє

Сріблястий моноліт заввишки три метри помітили в Уельсі. Чоловік, який здійснював ранкову прогулянку, помітив його просто посеред поля. Особливу цікавість викликає те, що це не перший подібний випадок.

Моноліти з'являються по всьому світу

Ця історія тягнеться ще з 2020 року, коли в тихому куточку дикої природи штату Юта команда біологів рахувала з гелікоптера тварин. Вчені раптом помітили блискучий металевий моноліт, що виділявся серед скелястих пагорбів. Протягом наступних кількох тижнів такі ж моноліти з'являлися й зникали у різних точках світу: другий знайшли у Румунії, потім третій у Каліфорнії, а далі у Пенсильванії та Нідерландах, на острові Уайт біля південного узбережжя Англії та в інших місцях.

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І ніхто так і не зміг пояснити, що це таке, хто їх поставив і з якою метою. Звісно ж, миттєво з'явилися теорії змов про інопланетні вторгнення, тоді як інші вважали, що це мистецький проєкт, згадуючи таємничого Бенксі.



Моноліт, знайдений у Юті в 2020 році / Фото Utah Department of Public Safety

Тож тепер аналогічний моноліт встановили в Уельсі. Каменяр Крейг М'юїр гуляв по території Сінного пагорба в Національному парку "Бреконські маяки", коли натрапив на дивний об'єкт.

Це, мабуть, якась мистецька інсталяція. Якби ви нічого не знали, то, дивлячись на нього, могли б легко подумати, що його скинуло НЛО чи щось подібне,

– каже М'юїр.

Він каже, що ця структура призматичної форми була добре зроблена, без видимих слідів зварювання, і, можливо, виготовлена з хірургічної сталі. Він описав поверхню як занадто блискучу для алюмінію й гладку, з чіткими краями. "Я б сказав, що це була хірургічна сталь, тому що, очевидно, той, хто це зробив, не хотів, щоб вона іржавіла", – каже каменяр.

Оскільки в його родині були зварювальники та металообробники, Мюїр сказав, що він багато працював із металом, і на його професійну думку, той, хто виготовив моноліт, зробив "дійсно хорошу роботу".

Усе це не зрушилося з місця навіть під час сильного вітру, що свідчить про велику вагу. Неясно, наскільки він заглиблений у землю.

Моноліт, що стирчить посеред поля в Уельсі: відео CBS News

The New York Times також зазначає, що поряд із монолітом немає "жодних ознак того, як він туди потрапив". Тобто, ймовірно, біля нього немає слідів автомобіля, яким його могли б доставити сюди цей безумовно важкий предмет. Але М'юїр каже, що бачив деякі відбитки ніг. Неясно, чи належать вони тому, хто встановив об'єкт, чи комусь, хто встиг виявити моноліт раніше.

Що далі

На жаль, ця знахідка нічого не прояснила. Імовірно, такі моноліти продовжить з'являтися й надалі. Відомо, що принаймні деякі з них зникали так само раптово, як і з'являлися, тож, можливо, така доля чекає й на цей моноліт.

М'юїр назвав його "досконалим монолітом" і каже, що він "точно такий же, як ті, що є в Єгипті". На ньому "взагалі немає ніяких позначок".