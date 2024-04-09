NASA ідентифікувало загадковий об'єкт, що обертається навколо Місяця

Місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA (LRO) нещодавно зробив знімки незвичайного об'єкта, який швидко рухався по місячному небосхилу. Однак, всупереч припущенням, це не непізнаний літаючий об'єкт (НЛО).

Виявилося, що на знімку LRO був зафіксований корейський місячний орбітальний апарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), також відомий як Danuri, інформує 24 Канал.

А тим часом Подивіться, як сонячне затемнення 2024 року виглядало з космосу

Що це за зонд?

KPLO, місія Корейського інституту аерокосмічних досліджень, знаходиться на майже паралельній орбіті з LRO NASA. Таке близьке розташування призвело до рідкісної події, коли обидва космічні апарати перетнулися, що вимагало ретельної координації.

Запущений у серпні 2022 року, Danuri вирушив у першу місячну експедицію Південної Кореї. З грудня 2022 року він обертається навколо Місяця, допомагаючи планувати майбутні місячні місії і тестуючи "місячний інтернет" для зв'язку між місячними об'єктами і Землею.

Щоб зафіксувати Danuri на своєму знімку, співробітники Центру космічних польотів імені Годдарда NASA мали точно розташувати камеру LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) у потрібному місці і в потрібний час. Результатом короткої 0,338-мілісекундної експозиції став розмитий шматочок Danuri через високу відносну швидкість між двома космічними апаратами, повідомили в американському космічному відомстві.



Danuri на тлі Місяця / Фото NASA LRO

Читайте на сайті Астрономи зі США запропонували оптимальний маршрут для польотів за межі Сонячної системи

Попри цю випадкову зустріч, LRO має історію чудових спостережень, включаючи виявлення залишків розбитих місячних посадочних модулів і допомогу в лазерних експериментах для покращення навігаційних систем майбутніх місячних місій.