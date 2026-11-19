Багато користувачів звертали увагу на дивне циліндричне потовщення біля штекера зарядного пристрою для ноутбука або монітора. Цей на перший погляд загадковий елемент відіграє важливу роль у захисті сучасних гаджетів від небажаних електричних перешкод.

Що приховує пластикова оболонка циліндра

Усередині пластикового корпусу розробники ховають так званий феритовий фільтр або феритове кільце. Цю деталь виготовляють із фериту – пасивного магнітного матеріалу, який отримують шляхом спікання оксиду заліза з оксидами інших металів, зокрема нікелю та цинку, пише 24 Канал.

Завдяки своєму складу ферит володіє високою магнітною проникністю та чинить значний опір високочастотним струмам. Головне завдання цього елемента полягає в нейтралізації електромагнітних і радіочастотних перешкод, які виникають під час роботи техніки.

Принцип дії та захист від електромагнітного шуму

Будь-який довгий кабель живлення або передачі даних функціонує як своєрідна антена. Дріт не лише випромінює власні електромагнітні шуми від імпульсного блока живлення чи процесора, але й уловлює сторонні високочастотні сигнали від роутерів, смартфонів і побутових приладів. Коли струм високої частоти проходить через ділянку з феритовим кільцем, індуктивність провідника зростає в сотні разів.

Ферит працює за принципом високочастотного фільтра: корисний струм низької частоти проходить безперешкодно, а небажані високочастотні завади матеріал поглинає та перетворює на тепло.

Чому феритові кільця витіснили мідні екрани

Раніше для захисту сигналу від спотворень інженери змушені були екранувати весь дріт за допомогою суцільної мідної обплітки. Подібний метод суттєво здорожував виробництво й робив кабель важким і жорстким. Впровадження феритових фільтрів дозволило відмовитися від дорогого екранування. Виробники розміщують невелике кільце зазвичай на відстані близько 3 сантиметрів від наконечника шнура, що гарантує максимальну ефективність очищення сигналу.

Сьогодні такі кільця встановлюють на кабелях живлення ноутбуків, дротах моніторів, USB-шнурах, аудіотехніці та навіть на лініях систем охоронної сигналізації. Завдяки цій простій деталі користувачі отримують стабільне зображення на екрані без мерехтіння, чистий звук у динаміках та надійну роботу чутливої електронної апаратури.