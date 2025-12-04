Найкращі подарунки на Миколая 2025: не дорого але винахідливо

На Миколая хочеться обрати дійсно корисний подарунок, який буде використовуватися й приноситиме задоволення протягом тривалого часу. Технологічні товари стали найпопулярнішим вибором українців, адже вони поєднують функціональність, сучасність та залишаються актуальними багато років.

Український ринок має безліч варіантів, які підійдуть для кожного кошика: від аксесуарів за кілька сотень гривень до преміальних ґаджетів вартістю десятків тисяч. 24 Канал підготував перелік конкретних видів пристроїв та аксесуарів, які варто купити в подарунок різним людям.

Які бюджетні подарунки до 1000 гривень обрати?

Портативні батареї (Power Bank)

З огляду на ситуацію в країні, портативні зарядні пристрої залишаються одним з найпрактичніших подарунків. Це майже ідеальний подарунок, адже "зайвий павер ніколи не зайвий". Крім того, ціновий спектр цих пристроїв варіюється від доволі недорогих та бюджетних до коштовних, багатофункціональних та необхідних.



Павербанк – ідеальний та корисний подарунок / Фото Unsplash

Батареї ємністю 10000 – 20000 мАг коштують від 400 до 900 гривень і можуть перезарядити смартфон 2 – 3 рази. Сучасні моделі мають швидку зарядку, компактний дизайн і вбудовані кабелі, але і коштуватимуть дорожче.

Такий подарунок підійде практично будь-кому. Переважно в цій категорії пропонуються бренди Baseus, Anker та інші китайські виробники, які славляться надійністю та доступною ціною.

TWS-навушники бюджетного класу

Ці штуки часто губляться, ламаються та втрачають свою технологічність доволі швидко, тож недорогі TWS-навушники в ролі подарунка на Миколая навряд чи когось засмутять. Навіть якщо людина вже має такі навушники (а швидше за все так і є), ніколи не завадить зайва пара на кухні чи біля робочого місця або в зимовій куртці, яку можна використати, коли забув свої звичні улюблені навушники.

За 500 – 800 гривень можна знайти дуже непогані TWS-навушники з хорошим мікрофоном та музичною якістю.

Бюджетні моделі втрачають у комфорті та функціях порівняно з преміальними версіями, проте надають базовий набір можливостей: бездротовий зв'язок, чохол для заряджання та стійкість до вологи.

Такі навушники прекрасно підійдуть тим, хто любить слухати музику під час навчання, тренування або роботи.

Портативна Bluetooth-колонка

Сегмент цих пристроїв дозволяє обрати як щось дрібне такі щось, що на вигляд нагадує саунбар. Видів таких колонок теж достатньо – з підключенням через Bluetooth і такі, які підтримують AUX під'єднання за допомогою кабелю.



Портативна колонка знайде своє застосування / Фото Unsplash

Портативні колонки вартістю 600 – 1000 гривень мають достатній рівень гучності та приємний дизайн. Вони легко помішаються в рюкзак чи сумку, мають вбудовані мікрофони для дзвінків та аккумулятори на 10 – 15 годин. Такі колонки ідеальні для пікніків, ночей з друзями, подорожей або просто як компаньйон удома.

Кабелі та адаптери

Ця ідея може здатися надто дрібною, але якісний зарядний кабель чи адаптер завжди стане в пригоді чи вдома, чи на роботі. Це ще один з тих подарунків, які приємні та корисні навіть якщо у вас таке вже є.

За 200 – 500 гривень можна придбати якісні кабелі USB-C, Lightning або адаптери для швидкої зарядки. Це можуть бути брендові варіанти (Apple, Samsung) або надійні аксесуари від сторонніх виробників.

Портативні зволожувачі повітря

Компактні зволожувачі повітря, які можна поставити біля ліжка або на робочому столі – дуже цікавий, а головне корисний подарунок. Різноманіття таких ґаджетів справді вражає, адже їх тисячі варіацій (з підсвіткою, додаванням олійки, екранчиками та іншими цікавими аксесуарами).



Невеличкий, але стильний зволожувач повітря буде чудовим сюрпризом / Фото Unsplash

За 700 – 900 гривень можна знайти саме невеликий пристрій для робочої зони, який допоможе освіжити та зволожити повітря, що дуже корисно під час роботи й особливо взимку, коли повітря зазвичай пересушене через опалення.

Такий подарунок добре підійде людям з алергіями або астмою, а також тим, хто турбується про здоровий мікроклімат у помешканні, або біля рослинок, оскільки такий зволожувач можна помістити поруч з вазонами, а їм це точно піде на користь, якщо вони люблять підвищену вологість.

Що подарувати з бюджетом до 4000 гривень?

Якісні бездротові навушники або гарнітура

Ми вже пояснювали, чому TWS навушники це завжди корисний подарунок. Але якщо ваш бюджет дозволяє обрати щось якісніше, а людині, якій ви збираєтеся дарувати навушники, їх потребує – краще звернути увагу на бездротові навушники від виробників смартфонів, або інших трендів, які роблять перевірену та якісну продукцію.

За бюджет до 4000 гривень можна купити надійні навушники із хорошою звукоізоляцією, тривалою роботою на одному заряді та якісним корпусом. Навушники цього класу часто мають активне шумозаглушення, режим прозорості та довготривалу гарантію.

Вони підходять для офісних співробітників, які часто спілкуються за допомогою відеодзвінків, та для людей, які працюють креативно.

Недорогий смартгодинник

Смартгодинник Xiaomi Band або інші бюджетні моделі цілком реально можна придбати з бюджетом до 4000 гривень. Вони відстежують пульс, сон, активність та надають сповіщення зі смартфона. Такий подарунок добре підходить для усіх, хто прагне слідкувати за здоров'ям.



Функціональний девайс, який точно знадобиться своєму майбутньому власнику / Фото Unsplash

До того ж ще один годинник, навіть якщо і смарт, завжди чудовий подарунок, оскільки його можна налаштувати для конкретної мети.

Переносні проєктори для домашнього кінотеатру

Портативні проєктори вартістю від 1500 – 4000 гривень можуть проєктувати зображення на стіну розміром від 80 до 150 сантиметрів. Вони мають вбудовані динаміки, підтримують безпровідне підключення від смартфона чи ноутбука, працюють на батареї до 5 годин.

Авжеж такі проєктори, зазвичай, мають не найкращі показники яскравості, але їх точно буде достатньо для перегляду фільмів та ігор у спальні ввечері.

Такий пристрій завжди можна помістити в іншій кімнаті й використовувати швидко завдяки з'єднанню зі смартфоном.

Механічні клавіатури

В цьому випадку краще точно знати, що людині потрібно, оскільки, якщо вона хоче таку клавіатуру, швидше за все їй потрібна конкретна модель з певними характеристиками.



Чудовий подарунок для того, хто багато працює за комп'ютером / Фото Unsplash

Але якщо ви точно знаєте, що це має бути, то в бюджеті до 4000 гривень ви точно знайдете доволі якісний пристрій від відомого бренду, як от Keychron.

Такі клавіатури можуть мати RGB-підсвічування, різноманітні перемикачі та програмовані клавіші й розширені функції. Механічна клавіатура, це чудовий подарунок для геймера, або для того, хто працює з текстом, оскільки ці люди цінують якість друкування та комфорт при тривалій роботі за комп'ютером.

Мобільні принтери

Доволі незвичний подарунок, але він точно здивує і знайде застосування. Від 2500 до 4000 гривень можна вибрати портативний принтер, який друкуватиме на спеціальному папері розміром до 10×15 сантиметрів, або ж на термочутливому папері.

Вони легко носяться з собою, працюють від батареї, підключаються через Bluetooth. Такі принтери ідеальні для фотографів, дизайнерів та людей, які хочуть миттєво виводити фото на папір. Крім того, це просто приємний та корисний подарунок, адже на таких принтерах можна друкувати теги для коробок чи кухонних місткостей.

Док-станції та мультипортові адаптери

За 1500 – 2500 гривень і більше можна купити багатопортову станцію для ноутбука, яка допоможе під'єднати монітор, мишу, клавіатуру, кабель інтернету та інші пристрої одночасно.

Така станція робить роботу значно продуктивнішою та зручнішою для тих, хто працює з ноутбуком і кому бракує наявних портів (а їх бракує майже завжди).

На що розраховувати з бюджетом до 10000 гривень і більше?

Бюджетні планшети

За 4500 – 7500 гривень можна купити планшет базового рівня. Такі планшети мають достатню потужність для навчання, малювання, перегляду контенту та роботи з документами. Вони підходять студентам, учням, дітям та будь-кому, хто потребує більшого екрана ніж смартфон.



Планшет для навчання та розваг буде гарним подарунком як для дітей, так і для дорослих / Фото Unsplash

Розумні ґаджети для кухні та гурманів

За 2000 – 7000 гривень можна придбати розумні тостери, чайники з регульованою температурою, кавоварки та інші гаджети, які керуються через смартфон. Такі пристрої роблять приготування їжі цікавішим та більш зручним.

Бюджетні смартфони

За 10000 гривень і більше вже можна купити бюджетний смартфон з непоганою камерою, процесором, дисплеєм та достатньою потужністю для виконання базових функцій та розваг. Такий смартфон можна подарувати дитині в ролі першого пристрою, або будь-кому хто планував собі купити саме конкретний пристрій.

Недорогі VR-гарнітури

Від 10000 гривень можна купити в подарунок VR-гарнітуру, яка занурює у віртуальну реальність. Наприклад Meta Quest 3 може працювати автономно і дозволяє працювати, розважатися чи переглядати фільми з чашкою теплого чаю на вершині Евересту, або ж на пляжі улюбленого моря.



VR-гарнітура точно не залишить нікого байдужим / Фото Unsplash

Такі гарнітури ідеальні для геймерів, які хочуть спробувати нові форми розваг, але вони точно сподобаються й іншим людям, які раніше з віртуальною реальністю були не знайомі.