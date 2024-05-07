Загадковий космічний глюк піддає сумніву теорію Ейнштейна

Дослідники з Університету Ватерлоо та Університету Британської Колумбії виявили загадкову невідповідність у сфері гравітації, яку вони назвали "космічним глюком". Висновки науковців свідчать про те, що теорія загальної відносності Альберта Ейнштейна може не повністю пояснювати природу розширення Всесвіту у великому масштабі.

Провідний автор дослідження Робін Вен, випускник математичної фізики з Ватерлоо, наголосив на важливості теорії Ейнштейна для різних космічних явищ, включаючи концептуалізацію Великого вибуху і спостереження чорних дір.

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Однак при ретельному вивченні поведінки гравітації в космічному масштабі, особливо щодо скупчень галактик і поза ними, виникають розбіжності.

Описуючи це явище, Вен зауважив:

Це видається так, ніби сама гравітація трохи відхиляється від передбачень Ейнштейна. Ми називаємо це відхилення "космічним збоєм", коли гравітація виявляється приблизно на один відсоток слабшою на відстанях, що охоплюють мільярди світлових років.

Коригування

У відповідь на цю космічну головоломку дослідницька група запропонувала модифікацію теорії Ейнштейна, подібну до додаткової примітки. За словами Вена, це коригування стає актуальним, коли ми маємо справу з астрономічними відстанями, вводячи те, що він назвав "умовами та положеннями".

Співавтор статті Ніаєш Афшорді, професор астрофізики з Університету Ватерлоо, наголосив на давній загадці, з якою стикаються астрономи і фізики щодо прискорення розширення Всесвіту. Афшорді зазначив, що в міру віддалення галактик їхні швидкості зростають, наближаючись до космічної межі швидкості, продиктованої теорією Ейнштейна.

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Запропоноване командою рішення може бути першим кроком на зустріч вирішенню космічної загадки, та бути потенційним проривом в розумінні Всесвіту у величезних часових і просторових масштабах. Як зауважив Афшорді, "ця нова модель може слугувати відправною точкою у розшифровці космічної загадки, яка охоплює простір і час".