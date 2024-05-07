Загадочный космический глюк подвергает сомнению теорию Эйнштейна

Исследователи из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии обнаружили загадочное несоответствие в сфере гравитации, которое они назвали "космическим глюком". Выводы ученых свидетельствуют о том, что теория общей относительности Альберта Эйнштейна может не полностью объяснять природу расширения Вселенной в большом масштабе.

Ведущий автор исследования Робин Вен, выпускник математической физики из Ватерлоо, отметил важность теории Эйнштейна для различных космических явлений, включая концептуализацию Большого взрыва и наблюдения черных дыр.

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Однако при тщательном изучении поведения гравитации в космическом масштабе, особенно в отношении скоплений галактик и вне их, возникают разногласия.

Описывая это явление, Вен заметил:

Это выглядит так, будто сама гравитация немного отклоняется от предсказаний Эйнштейна. Мы называем это отклонение "космическим сбоем", когда гравитация оказывается примерно на один процент слабее на расстояниях, охватывающих миллиарды световых лет.

Корректировка

В ответ на эту космическую головоломку исследовательская группа предложила модификацию теории Эйнштейна, подобную дополнительному примечанию. По словам Вена, эта корректировка становится актуальной, когда мы имеем дело с астрономическими расстояниями, вводя то, что он назвал "условиями и положениями".

Соавтор статьи Ниаеш Афшорди, профессор астрофизики из Университета Ватерлоо, отметил давнюю загадку, с которой сталкиваются астрономы и физики относительно ускорения расширения Вселенной. Афшорди отметил, что по мере удаления галактик их скорости растут, приближаясь к космическому пределу скорости, продиктованной теорией Эйнштейна.

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Предложенное командой решение может быть первым шагом на встречу решению космической загадки, и быть потенциальным прорывом в понимании Вселенной в огромных временных и пространственных масштабах. Как заметил Афшорди, "эта новая модель может служить отправной точкой в расшифровке космической загадки, которая охватывает пространство и время".