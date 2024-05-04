Неуловимый ультрафиолет

Ответ на этот вопрос, оказывается, зависит от того, сколько вам лет и есть ли в ваших глазах УФ-фильтрующие линзы.

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Во-первых, важно понимать, как работает зрение В задней части глаза на сетчатке расположены фоторецепторы, чувствующие свет и посылающие сигналы о длине волн, какие они обнаруживают, через зрительный нерв к мозгу, который интерпретирует их как цвет.

На самом деле наши колбочки, распознающие синий цвет, могут распознавать и некоторый ультрафиолетовый свет. Однако хрусталик – прозрачная, изогнутая структура в глазу, которая фокусирует свет на сетчатке, чтобы помочь нам видеть четче - фильтрует его, поэтому высокоэнергетические волны никогда не достигают колбочек.

Это работает для большинства людей, чтобы защитить глаза от повреждения ультрафиолетом, который может устаревать структуры глаза и повышать риск развития рака. Однако ученые говорят, что молодые люди все же могут воспринимать определенное количество ультрафиолета.

В небольшом исследовании 2018 года, опубликованном в журнале PLOS One, все участники Университета Джорджии студенческого возраста могли видеть ультрафиолетовый свет с длиной волны примерно 315 нанометров (полный диапазон ультрафиолетового света составляет от примерно 10 до 380 нанометров., фиолетовый цвет начинается с последней отметки). В ходе эксперимента "испытуемые постоянно сообщали, что свет казался им насыщенным фиолетово-голубым", подытожили ученые. Но эта способность исчезает примерно в возрасте 30 лет, что указывает на то, что старение снижает способность видеть ультрафиолетовые волны.



Световые спектры / Фото h2odistributors / Украинский текст 24 Канал

Однако некоторые люди могут видеть гораздо больше спектра ультрафиолетового света. До 1980-х годов операция по удалению катаракты заключалась в удалении помутневшего хрусталика из глаза., а не в имплантации заменителя, поэтому люди, перенесшие операцию, могли видеть ультрафиолетовый свет. Для этих людей и тех, кто родился без хрусталика, ультрафиолетовый свет выглядит как бледно-голубой или бледно-фиолетовый.

Известный пример: художник-импрессионист Клод Моне после операции по удалению катаракты в 1923 году увидел больше синих и фиолетовых оттенков в водяных лилиях и отразил эту разницу в своих поздних картинах.

Животные видят больше

Совсем другая ситуация в животном мире. Согласно исследованию 2014 года, опубликованным в журнале Процедуры Royal Society B, много млекопитающих, включая собак, кошек, хорьков и северных оленей, могут видеть некоторые длины волн УФ-диапазона на протяжении всей своей жизни. В исследовании также отмечается, что способность видеть ультрафиолетовый свет широко распространена среди беспозвоночных, рыб, птиц, рептилий и земноводных, которые часто имеют колбочки, специально предназначенные для обнаружения ультрафиолета, и линзы, которые его пропускают.

Почему так много животных видят в ультрафиолетовом диапазоне?

Для любого цветового зрения полезность заключается в том, чтобы иметь возможность улучшить контраст для обнаружения объектов или важных вещей в вашем окружении,

– объясняет Майкл Сторона, биолог, изучающий зрение в Лундском университете в Швеции.

Существует несколько способов, как ультрафиолет помогает животным это делать. К примеру, многие хищные морские существа используют ультрафиолетовый свет, чтобы увидеть силуэты добычи, к примеру, планктона и личинок рыб, поскольку на мелководье много ультрафиолета. Многие насекомые используют этот тип зрения, чтобы чувствовать узоры на цветах, а некоторые используют поляризованный ультрафиолетовый свет в небе, чтобы лучше ориентироваться в пространстве. Птицы сигнализируют друг другу через свое оперение цветами в ультрафиолетовом диапазоне и используют его, чтобы найти спелые ягоды.

Ученые еще с 2003 года знают, что далекий предок позвоночных мог видеть ультрафиолетовый свет и имел фоторецептор, предназначен именно для него. Но где-то в истории эволюции человека этот фоторецептор сместился в сторону обнаружения фиолетовых., а не ультрафиолетовых волн. Возможно, мы не могли позволить себе повредить глаза, потому что живем дольше, чем другие животные, или, Возможно, это произошло потому, что способность видеть ультрафиолетовый свет оборачивалась для тех древних существ более размытым зрением.