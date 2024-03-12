Microsoft Copilot запускає функцію користувацьких ШІ: що це таке і як цим користуватися

Microsoft слідом за OpenAI дозволяє створювати власних чат-ботів зі штучним інтелектом. Вони можуть бути повністю налаштовані під ваші потреби й інтереси, виконуючи ті чи інші вузькоспеціалізовані завдання або наслідуючи ваш стиль письма.

Як це працює

Варто зразу зазначити, що можливість створення нових GPT наразі доступна лише для платних користувачів у рамках підписки Microsoft 365 Copilot. Вона своєю чергою орієнтована як на приватних осіб, так і на бізнес. Чи буде компанія колись надавати цю функцію безплатним юзерам, невідомо, але ЗМІ зазначають, що використати створений кимось кастомний ШІ може будь-хто, навіть з безплатним акаунтом.

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Отож, як показує на власному прикладі дослідник ШІ Поль Куверт, нова функція з'являється в тому ж блоці інтерфейсу, де нещодавно закріпили кілька базових GPT від самої компанії Microsoft. Це такі спеціалізовані ШІ, як Designer (для створення контенту, орієнтованого на дизайн), Vacation planner (планувальник відпустки та свят), Cooking assistant (віртуальний кухар, який допоможе скласти рецепти) та Fitness trainer (допоможе вам у заняттях спортом).

Обравши "Переглянути всі Copilot GPT", сервіс відкриє вам цей же список, але з додатковим пунктом меню "Створити новий Copilot GPT".

Інтерфейс нової функції: відео

Після цього вам відкриється вже знайомий чат зі штучним інтелектом, де ви налаштуєте ім'я, завдання та багато іншого, даючи вказівки звичайною природною мовою. Загалом цей процес такий же, як і в ChatGPT Plus, але без фотографії профілю. Майстерня створення автоматично збереже ваші налаштування в процесі роботи.

Процес створення нового GPT: відео

Ви також можете натиснути на вкладку "Налаштування", де також доступна можливість змінити назву, опис та інструкції. Далі система надасть вам можливість додати власні файли до бази знань, щоб навчити ШІ потрібним даним, а також увімкнути/вимкнути доступ до інтернету та генератора зображень DALL E 3.

Кнопка "Попередній перегляд" дає змогу спробувати власний ШІ перед публікацією. Якщо вас все влаштовує, готовий варіант можна зберегти й опублікувати лише для себе або для будь-кого з посиланням. Його буде автоматично додано до списку GPT праворуч. Ви можете відредагувати або видалити свій GPT у будь-який час, знову натиснувши "Переглянути всі Copilot GPT".

Що це нам дає

Це вельми корисна функція, адже всі чат-боти, які ми досі бачили від великих компаній, є універсальними й орієнтованими на інформацію, яку їм згодували зі свого інтернету. Однак у вас можуть бути власні потреби, які потребують навчання на окремих даних.

Так, якщо ви хочете отримати помічника в написанні текстів, але боїтеся, що результат буде не у вашому стилі, ви можете надати йому свої тексти й попросити писати так, як ви.

Або ж завантажте ту чи іншу робочу документацію, щоб чат-бот міг відповісти на питання, пов'язані з вашою роботою.

Це також можуть бути різні освітні цілі, електроні листи та багато іншого.

Варіантів застосування безліч, але нагадуємо, що не варто завантажувати в систему конфіденційні дані, які не повинні потрапити в руки сторонніх.