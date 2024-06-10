З Tesla Cybertruck зробили стильний поліцейський автомобіль

Cybertruck не можна назвати найкращим автомобілем від Tesla, однак деяка фанбаза у нього все ж є. Його, як виявилось, також обирають і урядові установи США. Так, підрозділ UP.FIT, що займається оснащенням автопарків для держструктур, отримав першу модифікацію вантажівки від компанії Unplugged Performance, що займається тюнінгом машин, а головним чином саме електрокарів Tesla.

Що додали

Автомобіль тепер має поліцейські маячки на даху та навколо бамперів і боковин. Компанія також додала сирени, акустичну систему, модернізовану радіо- та комп'ютерну системи зі спеціалізованою проводкою та іншими фірмовими інтеграціями.

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Unplugged повідомляє, що планує почати розгортання переоснащених транспортних засобів уже цього року.

Патрульний автомобіль нового покоління UP.FIT Cybertruck являє собою значний технічний стрибок у майбутнє, і ми раді запропонувати правоохоронним органам майбутнє поліції. Ми були в захваті від прямих відгуків поліцейських департаментів, які брали участь у розробці Cybertruck, і з нетерпінням чекаємо на розгортання цих повністю укомплектованих автомобілів UP.FIT у правоохоронних органах по всій країні вже цього року,

– сказав Бен Шаффер, генеральний директор Unplugged Performance.



Модифікована версія Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT



Модифікована версія Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT

Компанія заявляє, що може налаштувати модернізацію Cybertruck під потреби окремої організації, як для тактичних, військових, так і для пошуково-рятувальних місій.

Конструкція також може бути налаштована таким чином, щоб забезпечити місце для ув'язнених, зберігання зброї, спеціальних інструментів та інших опцій транспортного засобу, таких як набори додаткових коліс і шин, гальмівна система, засоби для екстремального бездоріжжя і системи Starlink.



Модифікована версія Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT



Модифікована версія Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT



Модифікована версія Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT

Протягом року UP.FIT обладнала автомобілі Tesla Model 3 та Model Y для кількох відділків поліції. Багато поліцейських управлінь протягом останніх кількох років вводили програми з використанням електромобілів, і результати показали, що вони можуть заощадити гроші, якщо порівнювати витрати на паливо і технічне обслуговування з витратами на бензинові автомобілі. У лютому компанія Tesla сама підкреслила цю деталь, заявивши, що її електромобілі можуть заощадити поліцейським відділкам понад 4 000 доларів на обладнанні.