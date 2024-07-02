Tesla придумала систему автоматичного очищення авто для своїх роботаксі

Компанія Tesla подала патент на автоматизовану систему санітарної обробки, призначену для своїх майбутніх безпілотних електромобілів роботаксі. Ця інновація спрямована на вирішення проблем гігієни в автономних транспортних засобах загального користування.

Патент під назвою "Контроль умов довкілля в закритих приміщеннях" описує систему, яка автоматизує процес санітарного прибирання електрокарів для майбутнього парку самокерованих роботаксі.

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Для чого це потрібно

Поява такого патенту акцентує на потенційній проблемі санітарного стану автівок, які Tesla планує використовувати у своєму парку автономних таксі. Складність підтримки чистоти в таких спільних середовищах очевидна і вона рано чи пізно вимагатиме вирішення.

Сучасні ручні методи санітарної обробки, такі як протирання поверхонь дезінфікуючими серветками, описуються як трудомісткі та часто недостатні. Крім того, такий сценарій передбачає повернення кожного авто на станцію обслуговування, а це потребує спеціального персоналу та забирає час за який автомобіль міг би виконувати роботу.

Як працюватиме система самоочистки Tesla

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Запропонована система використовує різноманітні датчики: камери, акустичні, теплові, датчики тиску, ємнісні сенсори, радіочастотні та газові датчики, для моніторингу внутрішнього середовища автомобіля. Вони виявляють необхідність санітарної обробки і запускають відповідну послідовність дій.

Процес санітарної обробки може включати використання ультрафіолетових ламп і систем опалення для дезінфекції салону автомобіля. Патент передбачає, що система може автономно активувати "режим санітарної обробки", який може передбачати перестановку сидінь або відкриття вікон для проникнення світла в транспортний засіб.

Крім того, транспортний засіб може автономно під'їхати до визначеної зони санітарної обробки, обладнаної роботизованими системами для виконання очищення.



Система передбачає різні заходи для очистки автомобіля / Фото electrek

Коли світ побачить роботаксі від Tesla

Ілон Маск зазначив, що Tesla планує запустити автоматизовану службу виклику автомобілів, як тільки вдосконалить технологію безпілотного водіння.

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Варто наголосити, що наразі вона далека від ідеалу і часто потребує безпосереднього втручання людини. Так, нещодавно Tesla на автопілоті не змогла зрозуміти сигнали регулювальника і водію довелося перейняти керування на себе, щоб вирішити ситуацію.