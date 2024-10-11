Tesla представила безпілотне таксі Cybercab, а з ним іще два цікаві продукти

Те, що ми так довго називали Robotaxi, нарешті тут і повністю розсекречено. Компанія Tesla показала вельми стильний автомобіль, який обіцяє випустити на дороги протягом найближчих кількох років. Він повністю безпілотний – принаймні, буде таким, коли вийде – і керується за допомогою штучного інтелекту.

Сама презентація була вельми короткою, без зайвої помпезності й затягувань: Ілон Маск просто вийшов на сцену й одне за одним представив нам спочатку саме роботаксі Cybercab, потім великий автономний фургон Robovan, і нарешті гуманоїдних роботів Optimus. Після цього аудиторія мала змогу розглянути все це особисто й зблизька, взаємодіючи, торкаючись та навіть тестуючи майбутні продукти компанії, як видно на кадрах з трансляції заходу "We, Robot" ("Ми, робот").

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Cybercab

Маск прибув до сцени на Cybercab, яке не має ні керма, ні педалей, оголосивши, що там, звідки воно приїхало, "є ще 20" таких самих машин. Він говорив про те, що наші нинішні види транспорту "відстійні" і про те, що автомобілі весь час перебувають у режимі очікування. За його словами, автономний автомобіль можна було б використовувати більше. "З автономією ви отримуєте свій час назад... Автономні автомобілі стануть у 10 разів безпечнішими" (ніж людське водіння).

Маск знову згадав, що витрати на автономний транспорт будуть настільки низькими, що їх можна буде порівняти з витратами на громадський транспорт. З часом, за його словами, експлуатаційні витрати роботаксі становитимуть усього 20 центів за милю, 30-40 центів з податками.

Він підтвердив аудиторії, що люди зможуть придбати таке таксі, і що Tesla планує продавати Cybercab за ціною

Генеральний директор Tesla бачить майбутнє, в якому люди володітимуть кількома роботаксі, керуючи автопарком, як "пастух", і зможуть заробляти гроші через мережу шерінгу, відпускаючи свої машини працювати в автономному режимі, коли вони непотрібні.



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla

На питання, коли нова модель буде доступна, він відповів, що Tesla почне з того, що зробить повністю автономне безпілотне водіння Full Sell Driving доступним для Model 3 і Model Y у Техасі й Каліфорнії. Сам же Cybercab піде у виробництво до 2027 року, але він сам зізнався, що схильний бути "дуже оптимістичним щодо часових рамок". І це дійсно так — ще в 2019 році він сказав, що Tesla "матиме понад мільйон роботаксі на дорогах" протягом року, а про Cybertruck узагалі зайве згадувати – пікап вийшов через 4 роки після обіцяного.

Говорячи про технологію Cybercab, він сказав, що вона використовує штучний інтелект і зір. Tesla вже давно відмовилася від радарів і датчиків, які широко використовуються іншими роботаксі, на користь звичайних камер. Завдяки цьому, за його словами, машині не потрібне дороге обладнання, і Tesla може утримувати виробничі витрати на низькому рівні. І тут варто згадати, що не так давно Маск представив суперкомп’ютер Cortex, розроблений саме для Tesla. В мережі тоді відразу ж припустили, що саме він навчатиме ШІ для автономного водіння, яке увійде до складу роботаксі.



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla

Примітно, що Cybercab не має порту для зарядки, замість нього використовується індуктивна зарядка .

. Хоча на промо-матеріалах Cybercab має золотий колір, екземпляр, який компанія показала на презентації, мав сріблясте забарвлення.

В салоні присутній великий екран, а двері машини відкриваються доверху.

Всередині лише два місця для пасажирів.

Характеристики потужності, швидкості, крутного моменту чи будь-чого подібного надані не були. Це загалом логічно, оскільки продукт вийде мінімум через два роки, а потенційно навіть пізніше. За цей час у ньому зміниться дуже багато.



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla

Маск каже: "Ми випустимо цей автомобіль у дуже великій кількості". Компанія хоче фактично замінити нинішні машини безпілотними й зробити це надзвичайно масово. Чи вдасться їй це зробити, покаже лише час.

Robovan

Маск також продемонстрував Robovan у витонченому футуристичному стилі, але не дав жодних вказівок на те, коли це може стати реальністю.

Ми зробимо це. І він буде виглядати ось так,

– сказав глава компанії.

Robovan вміщує 20 осіб (на чотири більше, ніж футуристичні транспортні засоби Loop, які він обіцяв, але так і не створив у 2010-х роках). Машина також перевозитиме вантажі. За словами Маска, Robovan іще більше знизить вартість подорожей, оскільки зможе перевозити великі групи, наприклад, спортивні команди.

Про інші характеристики нічого невідомо, але можна також очікувати, що цей фургон буде безпілотним і зможе виконувати всі ті ж функції, що й Cybercab. Він також може фактично стати новим громадським транспортом: якщо Cybercab купуватимуть приватні особи, то Robovan – міста або великі сім'ї. Це така собі маршрутка, але без "передайте за проїзд" з іншого кінця салону.



Фургон Robovan на 20 місць / Фото Tesla

Optimus

Нарешті, ми знову побачили роботів Optimus. На нещодавній виставці в Китаї компанія чомусь помістила одного такого робота під скло, не дозволивши з ним взаємодіяти, й навіть не показала його в русі. Тепер же ми побачили набагато більше.

Вони вийшли прямо до людей, пересуваючись досить швидко й упевнено. Після цього ми побачили короткий ролик з демонстрацією деяких дій, які може виконувати робот.

Маск сказав, що за останній рік компанія Tesla досягла значного прогресу з цією технологією, і в майбутньому робот зможе навчати дітей, косити газон і навіть бути вашим другом.

Він вважає, що Tesla могла б продавати Optimus за ціною від 20 до 30 тисяч доларів.

Після презентації ми побачили, як Optimus готують людям напої, виконуючи роль барменів.

Дивіться повну презентацію Tesla та все, що було після неї: відео