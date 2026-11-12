До якого числа Tesla продовжила виробництво Cybertruck

Tesla продовжить випускати електричні пікапи Cybertruck до кінця літа 2027 року. Ілон Маск пояснив рішення необхідністю опрацювати накопичені замовлення, хоча раніше обіцяв зупинити виробництво приблизно в середині року.

На початку листопада 2026 року генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія планує зупинити виробництво Cybertruck на заводі Gigafactory Texas приблизно в середині 2027 року. Про це пише Mashable.

Коли Tesla планувала припинити випуск Cybertruck?

Це підприємство в Техасі є єдиним майданчиком, де виготовляють електричні пікапи. Після завершення їхнього випуску Tesla планує використати виробничі потужності для створення безпілотного автомобіля Cybercab, призначеного для автономного перевезення пасажирів.

Тоді Маск також зазначив, що попит на Cybertruck залишається високим, а кількість нових замовлень нібито значно перевищує темпи виробництва. За його словами, компанія намагатиметься виготовити якомога більше автомобілів перед зупинкою конвеєра, яку спочатку очікували приблизно через вісім місяців.

Якщо рахувати від початку листопада 2026 року, це означало б завершення виробництва орієнтовно на початку червня 2027-го. Тепер Маск повідомив про зміну планів. За його словами, Tesla продовжить випуск Cybertruck до кінця літа 2027 року, щоб виконати більше замовлень, які накопичилися в компанії.

Таким чином, виробництво електропікапа триватиме ще приблизно на кілька місяців довше, ніж передбачав попередній план.

Маск визнав, що таке рішення не обов'язково є найвигіднішим із погляду максимізації прибутку. Водночас він додав, що в бізнесі має залишатися місце і для певної сентиментальності.

Що буде із заводом після Cybertruck?

Після завершення виробництва пікапів Tesla зможе переорієнтувати відповідні потужності на випуск Cybercab. Це частина планів компанії щодо розвитку автономного транспорту.

Однак поки що Маск не назвав точної дати останнього робочого дня виробничої лінії Cybertruck. Відомо лише, що новий орієнтир – кінець літа 2027 року.