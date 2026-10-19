Ілон Маск хоче зробити нову Tesla Roadster "усвідомленою"

Ілон Маск пообіцяв, що серійний Tesla Roadster отримає штучний інтелект та зможе без водія повторювати карколомні трюки. Для власників екстремального електрокара побудують спеціальний випробувальний трек із так званими мертвими петлями.

Штучний інтелект для польотів і стрибків

Як повідомляє видання Motor1, очільник компанії Ілон Маск у соцмережі X розповів нові подробиці про майбутній гіперкар після заходу на майданчику SpaceX у техаському Макгрегорі. За словами керівника Tesla, автомобіль отримає настільки розвинений штучний інтелект, що зможе за командою власника сам виконувати складні акробатичні маневри, які інженери продемонстрували під час презентації.

Ви зможете попросити Roadster автономно виконати будь-який із продемонстрованих трюків, оскільки він матиме власну свідомість,

– прокоментував генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Під час офіційного дебюту безпілотний прототип заїхав на круту естакаду завдяки системі притискних вентиляторів, проїхав догори дном, виконав сальто в повітрі та приземлився на колеса. Для таких маневрів машину спорядили електронним кермом steer-by-wire і десятьма соплами зі стисненим газом від SpaceX. Ця система створює у 4 – 5 разів більше сили, ніж звичайні шини, завдяки чому електрокар пролетів над рядом легковиків і вантажівкою.

Один з трюків, який показала Tesla: дивіться відео

Божевільний трек у стилі Hot Wheels

Крім самостійних стрибків, Маск анонсував спеціальний тестовий комплекс біля заводу Giga Texas в Остіні. Він описав майбутній трек із мертвими петлями як щось іще божевільніше за конструкції Hot Wheels, де клієнти зможуть особисто випробовувати спорткар. Жодних розмірів, конфігурації, вартості будівництва або дат відкриття треку очільник компанії не назвав.

Також компанія не уточнила, хто саме отримає першочерговий доступ до цього комплексу. Екстремальну модифікацію Rocket, яка здатна на подібні трюки, покупці замовлятимуть лише за спеціальними запрошеннями. Стандартний варіант без реактивних сопел забезпечить прискорення до 96,6 кілометра на годину приблизно за 1,9 секунди, максимальну швидкість близько 402 кілометрів на годину та запас ходу майже 1 000 кілометрів.

Тим часом ніхто досі не пояснив, кому й для чого взагалі потрібні такі функції в автомобілі. Користувачі масово генерують меми в інтернеті, на яких Tesla Roadster перелітає затори, краде чужу парковку та перевозить Гаррі Поттера до Гоґвортсу.