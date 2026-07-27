Ілон Маск знову обіцяє самокеровану Tesla Semi: нові терміни випуску безпілотних вантажівок

Генеральний директор Tesla Ілон Маск знову окреслив часові межі для появи системи автономного водіння у вантажівках Semi. За його словами, технологія має запрацювати наприкінці 2026-го або на початку 2027 року, хоча історія попередніх прогнозів змушує ставитися до цих слів обережно.

Що знову обіцяє Маск

Нову заяву керівник компанії зробив під час звіту за другий квартал 2026 року, відповідаючи на запитання аналітика Волтера П'єцика, пише Electrek. Маск пояснив актуальність безпілотних технологій гострим дефіцитом кадрів у логістичній галузі, що створює проблеми для всієї американської економіки.

Просто не вистачає людей, які хотіли б керувати вантажівками, що мають вирішальне значення для транспортних перевезень по всій Америці,

– прокоментував генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Водночас він намагається презентувати автономність як подарунок для самих водіїв, а не загрозу їхньому працевлаштуванню. За логікою Маска, система Full Self-Driving (FSD) має зробити роботу легшою та безпечнішою.

Попри таку аргументацію, залишається незрозумілим, як саме автопілот допоможе подолати дефіцит водіїв, якщо вони й надалі муситимуть перебувати в кабіні для контролю системи.

Полегшення роботи водіїв вантажівок завдяки самокерованій Semi суттєво покращить безпеку та комфорт для тих, хто використовує вантажівку Tesla,

– додав Ілон Маск.

Тінь минулих невдач і реальна конкуренція

Головна проблема нових термінів полягає в репутації Маска як прогнозиста. Аналіз ресурсу MuskOmeter показує, що з 94 публічних прогнозів бізнесмена лише 9% збулися. Сфера автономного водіння є найбільш проблемною: з 2013 року Tesla провалила близько десяти ключових дедлайнів щодо роботаксі та безпілотників. Наприклад, ще у 2016 році Маск обіцяв поїздку через усю країну без участі водія до кінця наступного року, але цього не сталося навіть через дев'ять років.

Tesla Semi представили ще у листопаді 2017 року з обіцянкою серійного виробництва у 2019-му, проте перші машини компанія PepsiCo отримала лише наприкінці 2022 року. Цікаво, що на момент презентації Tesla активно рекламувала "режим конвою", де вантажівки автономно слідували б одна за одною, але згодом будь-які згадки про автопілот для Semi зникли з офіційного сайту компанії.

Поки Tesla лише будує плани, конкуренти вже діють. Компанія Aurora успішно перевозить вантажі на автомагістралях Техасу взагалі без людей у кабіні. У березні 2026 року вони подолали позначку у 402 336 кілометрів у безпілотному режимі. Натомість Tesla за рік тестування свого сервісу роботаксі у Техасі наїздила без нагляду лише 611 549 кілометрів, причому на низьких швидкостях і в обмежених зонах.

З огляду на те, що Маск наказав відсунути розробку автономності Semi на другий план на найближчі шість місяців заради масових легкових моделей, водії вантажівок можуть почуватися у безпеці щонайменше до 2030-х років.