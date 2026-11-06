Tesla прощається з Cybertruck, бо в Ілона з'явився новий улюбленець

Tesla згортає виробництво пікапа Cybertruck на заводі в Техасі. Звільнене місце компанія віддасть під випуск іншого продукту.

Прощавай, Cybertruck, ми не сумуватимемо

Генеральний директор Tesla Ілон Маск підтвердив у соцмережі X, що компанія почне згортати випуск Cybertruck на Gigafactory Texas приблизно в середині 2027 року, пише InsideEVs. Заява з'явилася пізно ввечері в четвер, 5 листопада.

Tesla згортатиме виробництво Cybertruck на Gigafactory Texas приблизно в середині наступного року, щоб звільнити місце для збільшення виробництва Cybercab,

– прокоментував Ілон Маск.

Маск не уточнив, чи переведе компанія виробництво Cybertruck на інший завод, чи припинить випуск моделі остаточно, хоча деякі натяки, про які ми поговоримо далі, вказують на другий варіант. Tesla не відповіла на запит журналістів.

Cybercab компанія розглядає як основу майбутньої мережі робомобілів. За очікуваннями, саме ця модель стане головним безпілотним автомобілем у такій мережі.



Cybercab – нова мрія Маска, яку він уже втілює / Фото Tesla

Одразу після цього Маск опублікував ще один допис. Це був скриншот його власного допису 2018 року зі знімком манекена-астронавта в особистому Tesla Roadster. Автомобіль тоді запустили в космос як умовне корисне навантаження під час тестового польоту Falcon Heavy.

Cybertruck не виправдав сподівань

Tesla показала Cybertruck як прототип у 2019 році. Спочатку виробництво планували розпочати 2021 року, але через численні затримки воно стартувало лише 2023-го. Перші автомобілі клієнти отримали в листопаді того ж року.

Маск мав амбітну мету – випускати 250 тисяч Cybertruck на рік. Реальність виявилася скромнішою. За оцінками, у третьому кварталі 2026 року Tesla продала 7 – 8 тисяч автомобілів, що в річному вимірі дає 28 – 32 тисячі. За даними Cox Automotive, у третьому кварталі продали 4 323 Cybertruck, а за січень – вересень загалом 11 586. Окремо Tesla цифри продажів моделі не публікує, проте галузеві оцінки загальної кількості поставок становлять приблизно 70 тисяч автомобілів.

Спершу інтерес до пікапа справді був високим, але він швидко згас. Модель кілька разів відкликали через проблеми з якістю, а Tesla неодноразово переглядала ціни. Нещодавно компанія також призупинила продажі Cybertruck в Австралії та Новій Зеландії. Критики давно радять Tesla випустити більш традиційний дизайн пікапа, який не порівнювали б зі сміттєвим баком. Серед конкурентів моделі – майбутній електропікап Fathom від Ford, Chevrolet Silverado EV від General Motors і Slate за 25 тисяч доларів.

Загалом це ще одне свідчення того, що електричні пікапи не злетіли так, як сподівалися виробники. Ford торік припинив випуск F-150 Lightning через слабкі продажі та зростання витрат. Водночас InsideEVs нагадує, що Cybertruck приніс масовому ринку кермове керування без механічного зв'язку та 48-вольтову низьковольтну архітектуру. Чи підхоплять ці рішення інші компанії, поки невідомо.

Що змінилося для покупців

Майже одночасно із заявою Маска Tesla припинила приймати замовлення на базову дводвигунову повнопривідну версію Cybertruck. На сайті залишилися лише комплектації Premium і Cyberbeast.

Водночас компанія підняла ціни на решту моделей. Premium AWD тепер коштує від 92 490 доларів замість 89 990, а Cyberbeast – від 102 490 доларів замість 99 990. Це вже друге підвищення після схожого кроку в серпні.