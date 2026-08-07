TikTok дозволяє створити вашу ШІ-копію Ось чому це вже викликає занепокоєння

Штучний інтелект дедалі активніше проникає в соціальні мережі, але разом із новими інструментами з'являються й нові ризики. Один із них – цифрові копії користувачів, які можуть опинитися у відео, яких вони ніколи не записували.

Нова функція AI Cast у TikTok, покликана спростити створення контенту за допомогою штучного інтелекту, вже опинилася в центрі дискусії про приватність, авторські права та контроль над власним цифровим образом. Приводом стала історія американської письменниці та блогерки Брайс Грубер, яка випадково натрапила у стрічці рекомендацій на відео... із власною цифровою копією. Про це пише Mashable.

Чому функція AI Self викликала стільки суперечок?

Як розповідає Mashable, у ролику ШІ-версія Грубер рекламувала автозасмагу, захоплено розповідаючи про її переваги. Проблема полягала в тому, що справжня авторка ніколи не користувалася цим продуктом і взагалі не мала жодного стосунку до бренду.

"Це дуже страшно і дивно. Це не я. Тобто це я, але роботизована версія мене", – заявила Брайс Грубер у відео, опублікованому у TikTok. За її словами, вона була шокована побаченим. "Я ніколи в житті не бачила цей продукт і, найімовірніше, ніколи не захочу ним користуватися", – додала вона.

Саме після цього випадку блогерка вирішила перевірити налаштування свого профілю та з'ясувала, що доступ до її цифрового двійника був відкритий для всіх користувачів.

Як працює AI Cast?

За інформацією TikTok, AI Cast використовує функцію AI Self – цифровий аватар, який створюється на основі обличчя та голосу користувача.

На відміну від класичних діпфейків, які можуть створюватися без відома людини, AI Self потрібно налаштувати самостійно. Для цього користувач має перейти до свого профілю, вибрати пункт "Add AI Self", записати коротке відео з різних ракурсів і зачитати випадкову послідовність цифр. Така процедура підтверджує особу власника акаунта.

Керівник із комунікацій TikTok Закарі Кайзер пояснив Mashable, що після створення цифрової копії користувач може залишити її приватною, відкрити лише друзям або зробити доступною для всіх.

Саме останній варіант і став причиною занепокоєння Грубер. Вона стверджує, що в її випадку параметр "Everyone" був увімкнений автоматично. Саме тому блогерка порадила іншим користувачам змінити його на "Only You".

"Якщо залишити налаштування 'Для всіх', можна несподівано стати обличчям реклами автозасмаги", – пожартувала вона.

Цифрові двійники відкривають нові можливості...

Після створення AI Self штучний інтелект може генерувати нові ролики за участю цифрової копії людини без необхідності записувати їх у реальному житті.

Наприклад, користувач може створити відео за участю власного аватара або запросити цифрову копію іншої людини, якщо вона дозволила такий доступ. Для цього достатньо згадати її акаунт у TikTok.

Фактично це означає, що двоє авторів можуть "знятися" в одному відео, навіть якщо ніколи не зустрічалися особисто. Історія Брайс Грубер лише підкреслила тенденцію, яка останніми роками швидко набирає обертів. Платформи та рекламодавці дедалі активніше використовують цифрових аватарів для створення реклами.

Сам TikTok уже розвиває рекламну платформу Symphony, яка дозволяє генерувати рекламні ролики за допомогою штучного інтелекту. У 2026 році компанія також представила Symphony Agent – систему, здатну автоматично створювати сценарії, відео та цифрових персонажів.

Втім розвиток технологій означає, що офіційний цифровий аватар уже не є обов'язковою умовою для створення переконливої імітації людини.

Професор Каліфорнійського університету в Берклі Гані Фарід ще у 2025 році пояснював Mashable, що сучасним генеративним моделям достатньо мінімального набору даних.

"Лише 20 секунд запису голосу людини та однієї її фотографії вже достатньо, щоб створити відео, у якому вона говорить або робить будь-що", – зазначив він.

За словами Грубер, подібна ситуація вже траплялася і з нею. Вона виявила, що китайська компанія, яка продавала джинси, використала її обличчя, голос і навіть за допомогою штучного інтелекту відтворила подвір'я її будинку для рекламного ролика. За словами блогерки, компанія продала понад 1000 пар джинсів.

Подібні історії вже стали звичними і для інших авторів контенту. Зокрема, гітаристка Софі Беррелл виявила майже повну копію свого відео в TikTok, а музикант Ретт Шалл знайшов YouTube-канал, який відтворював не лише його старі ролики, а й оформлення студії та стиль зйомки.

Mashable також раніше повідомляв про випадки використання штучно створених відео з ведучою Ходою Котб для реклами засобів для схуднення, а також цифрових копій Ілона Маска у криптовалютних шахрайських схемах.

Які правила вже діють?

Попри стрімкий розвиток технології, її використання не залишається поза увагою регуляторів. У США Федеральна торгова комісія вже забороняє неправдиві рекламні відгуки, у яких людина нібито рекомендує товар, хоча насправді ним не користувалася.

В окремих рекомендаціях відомство прямо згадує рекламні інструменти TikTok Symphony, наголошуючи, що використання ШІ-аватарів саме по собі не є порушенням. Проблеми виникають тоді, коли цифровий персонаж створює неправдиве або оманливе враження про досвід використання продукту.

У TikTok повідомили, що вже тестують новий інструмент, який допоможе людям знаходити акаунти, що можуть використовувати їхню зовнішність. Для підтвердження особи користувачеві потрібно буде завантажити фотографію та пройти перевірку документів через сторонній сервіс.

"Ми тестуємо різні способи захисту цифрової зовнішності користувачів на платформі", – зазначив Закарі Кайзер.

Meta вже зіткнулася з подібною критикою

Схожа історія нещодавно сталася й з Meta. Компанія дозволила користувачам генератора зображень Muse створювати нові картинки на основі фотографій із відкритих акаунтів Instagram. Функція працювала за принципом автоматичної згоди: користувачам потрібно було самостійно вимикати її в налаштуваннях.

Таке рішення викликало хвилю критики. Профспілка SAG-AFTRA і низка відомих акторів заявили, що подібні функції повинні працювати лише після явної згоди користувача, а не навпаки. У компанії пояснили, що почули реакцію користувачів і визнали: функція "не виправдала очікувань".

Історія з AI Self у TikTok вкотре показує, що розвиток генеративного штучного інтелекту ставить перед технологічними компаніями нові виклики. Якщо цифрова копія людини може говорити, рекламувати товари або з'являтися у відео без її безпосередньої участі, питання контролю над власною зовнішністю та репутацією стає одним із найважливіших у сучасному інтернеті.