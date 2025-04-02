Власник TikTok закриває один зі своїх сервісів, який запустили рік тому

Компанія ByteDance, якій належить один з найпопулярніших у світі застосунків, TikTok, також має в своєму арсеналі багато інших продуктів, зокрема ще кілька соцмереж, новинні додатки, хмарний сервіс, ігри, стримінгові сервіси для відео та музики, різноманітні агрегатори контенту. Один із цих застосунків, який запустили всього рік тому, тепер закривається.

Що відомо

Як пишуть джерела, ByteDance закриває додаток TikTok Notes, який задумувався, як конкурент Instagram. Очікується, що останнім днем його роботи стане 8 травня. Протягом усього року, починаючи з моменту запуску 18 квітня 2024 року, сервіс обмежено тестувався в Канаді, Австралії та В'єтнамі, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також TikTok планує ввести комендантську годину з 22:00 для більшості підлітків

При цьому компанія перенаправляє користувачів до іншого свого сервісу, Lemon8, що зовсім не дивно, враховуючи, що ці додатки досить схожі і пропонують однаковий функціонал.

ByteDance каже, що всі відгуки, які отримала під час тестування TikTok Notes, вона перенесе на Lemon8, щоб покращити його:

Ми раді перенести відгуки з TikTok Notes до Lemon8, оскільки продовжуємо створювати спеціальний простір для нашої спільноти, щоб ділитися фотоконтентом, покликаний доповнити та покращити досвід користування TikTok,

– сказав представник TikTok.

Незрозуміло, навіщо взагалі було запускати Notes, якщо вже існував Lemon8, який станом на грудень 2024 року мав близько 12,5 мільйона активних користувачів по всьому світу щомісяця. Компанія не називає конкретних причин закриття сервісу, але вони, ймовірно, пов'язані з тим, що новий додаток не отримав очікуваного поширення серед аудиторії. Це й логічно: тестування слід було запустити в США, адже саме там найбільше люблять китайські додатки для збору даних, такі як RedNote і DeepSeek.

У повідомленні для користувачів TikTok Notes компанія TikTok зазначає, що рішення про закриття додатка "було прийнято нелегко". Розробники при цьому подбали про те, щоб автори контенту могли завантажити і зберегти свої дані з TikTok Notes і "продовжувати ділитися своєю творчістю в Lemon8", який "пропонує подібний досвід, як і TikTok Notes", але з "більшою кількістю функцій".

Lemon8 був запущений в Японії у 2020 році, а згодом поширився на ринки США та Південно-Східної Азії. Він схожий одночасно на Instagram та Pinterest, а також пропонує користувачам доступ до творчих інструментів, фільтрів, ефектів, наклейок, текстових шаблонів тощо. Зараз компанія намагається просувати Lemon8 як альтернативу самому TikTok перед можливою забороною в США, оскільки дедлайн для продажу американської філії спливає 5 квітня.