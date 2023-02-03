Почати з нуля: TikTok дозволить перезавантажити свою стрічку рекомендацій

TikTok тестує нову функцію, яка дозволить повністю "обнулити" розділ "Рекомендації". Це дозволить заново налаштувати алгоритми так, ніби ви щойно почали користуватися сервісом і він ще нічого про вас не знає.

Якщо вам набридли відео, які TikTok пропонує на сторінці "Рекомендації", або не подобається робота алгоритмів, можливо, незабаром з'явиться спосіб повного перезавантаження.

Цікаво TikTok відтепер заборонений на мобільних пристроях американських законодавців

Як це працюватиме

За словами прессекретаря Джеймі Фавацца, компанія тестує нову функцію під назвою "Оновити".

Після її натискання додаток заново почне вивчати ваші інтереси, залежно від того, що ви переглядаєте, на які публікації реагуєте тощо.

тощо. Функція може бути корисною, якщо у вашій стрічці з'являється занадто багато однотипного контенту, або ж туди потрапив небажаний контент.

Тест, який розпочнеться найближчими днями, поки що буде доступний лише невеликій кількості користувачів.

Принцип роботи сторінки "Рекомендації" був предметом далеко не однієї суперечки, особливо з огляду на те, як ретельно компанія береже свій алгоритм у таємниці. У січні з великим скандалом світ дізнався, що модератори сервісу можуть вручну "завірусити" той чи інший ролик, просуваючи його в стрічки користувачів. Всередині компанії це називається "підігріванням".

З іншого боку, компанія часом додає функції, покликані надати користувачам більше інформації про алгоритм, який керує роботою сервісу: