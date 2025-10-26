Точний час в Україні: як дізнатися котра година за допомогою інтернету і телефону
- Україна перейшла на зимовий час 26 жовтня 2025 року, перевівши годинники на годину назад.
- Перевірити точний час можна за допомогою онлайн-сервісів або автоматичного налаштування на смартфоні та команди *160# + "Клавіша виклику".
У неділю 26 жовтня 2025 року о 4:00 Україна перейшла на зимовий час, перевівши стрілки годинників на годину назад. Після таких змін може виникнути потреба переконатися, що годинник показує правильний час, тож розповідаємо, як це зробити.
Є кілька надійних способів швидко перевірити точний час: від онлайн-сервісів до автоматичного налаштування на смартфоні. 24 Канал інформує, як все зробити швидко та правильно.
Як перевірити точний час онлайн?
Найпростіший спосіб дізнатися актуальний час – скористатися спеціалізованими вебсайтами. Сервіси автоматично синхронізуються з атомними годинниками і показують максимально точний час для вашого регіону.
Один із популярних ресурсів – Time.is. Цей сайт відображає точний час для України з прив'язкою до часового поясу. Він також показує, наскільки відрізняється час на вашому пристрої від еталонного, що дає змогу швидко виявити розбіжності.
Крім того, сервіс надає корисну інформацію про схід і захід сонця, що зараз становить приблизно 10 годин 15 хвилин світлового дня.
Як налаштувати автоматичний час на смартфоні?
Більшість сучасних смартфонів підтримують функцію автоматичного визначення часу через мобільну мережу або інтернет. Це найзручніший спосіб завжди мати точний час без додаткових зусиль.
- На пристроях Android зайдіть у налаштування, оберіть розділ "Система" або "Дата і час", потім увімкніть опцію "Автоматична дата і час" та "Автоматичний часовий пояс". Смартфон отримуватиме інформацію про час із мережі мобільного оператора або через GPS.
- На iPhone процес подібний: у налаштуваннях знайдіть розділ "Основні", потім "Дата і час" і активуйте перемикач "Автоматично". Після цього телефон сам налаштує правильний час відповідно до вашого місцезнаходження.
Якщо автоматичне налаштування з якоїсь причини не працює або показує неправильний час, можна вручну встановити дату, час і часовий пояс у тих самих розділах налаштувань. Для України актуальний часовий пояс – UTC+2 (Eastern European Time), що відповідає зимовому часу.
Як перевірити час через мобільних операторів?
Українські мобільні оператори традиційно пропонують низку USSD-команд для отримання різної інформації, включаючи перевірку балансу, підключених послуг та іншого.
Спеціалізований коротких код для перевірки точного часу в операторів Київстар, Vodafone та lifecell спільний.
Для того, щоб дізнатися правильний час та дату, потрібно ввести в телефоні комбінацію *160# та "Клавіша виклику".
Якщо вам потрібно швидко впевнитися в точності часу без інтернету, але з робочою мережею, найкращий варіант – перевірити його за допомогою цього кода.
Після переходу на зимовий час рекомендуємо перевірити, чи всі ваші пристрої – годинник, комп'ютер, смартфон, планшет – показують однаковий і правильний час. Це допоможе уникнути непорозумінь і технічних збоїв.