Точний час в Україні: як дізнатися котра година за допомогою інтернету і телефону

На iPhone процес подібний: у налаштуваннях знайдіть розділ "Основні", потім "Дата і час" і активуйте перемикач "Автоматично". Після цього телефон сам налаштує правильний час відповідно до вашого місцезнаходження.

Якщо автоматичне налаштування з якоїсь причини не працює або показує неправильний час, можна вручну встановити дату, час і часовий пояс у тих самих розділах налаштувань. Для України актуальний часовий пояс – UTC+2 (Eastern European Time), що відповідає зимовому часу.

Як перевірити час через мобільних операторів?

Українські мобільні оператори традиційно пропонують низку USSD-команд для отримання різної інформації, включаючи перевірку балансу, підключених послуг та іншого.

Спеціалізований коротких код для перевірки точного часу в операторів Київстар, Vodafone та lifecell спільний.

Для того, щоб дізнатися правильний час та дату, потрібно ввести в телефоні комбінацію *160# та "Клавіша виклику".

Якщо вам потрібно швидко впевнитися в точності часу без інтернету, але з робочою мережею, найкращий варіант – перевірити його за допомогою цього кода.

Після переходу на зимовий час рекомендуємо перевірити, чи всі ваші пристрої – годинник, комп'ютер, смартфон, планшет – показують однаковий і правильний час. Це допоможе уникнути непорозумінь і технічних збоїв.