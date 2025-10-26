Точное время в Украине: как узнать который час с помощью интернета и телефона
- Украина перешла на зимнее время 26 октября 2025 года, переведя часы на час назад.
- Проверить точное время можно с помощью онлайн-сервисов или автоматической настройки на смартфоне и команды *160# + "Клавиша вызова".
В воскресенье 26 октября 2025 года в 4:00 Украина перешла на зимнее время, переведя стрелки часов на час назад. После таких изменений может возникнуть необходимость убедиться, что часы показывают правильное время, поэтому рассказываем, как это сделать.
Есть несколько надежных способов быстро проверить точное время: от онлайн-сервисов до автоматической настройки на смартфоне. 24 Канал информирует, как все сделать быстро и правильно.
Как проверить точное время онлайн?
Самый простой способ узнать актуальное время – воспользоваться специализированными вебсайтами. Сервисы автоматически синхронизируются с атомными часами и показывают максимально точное время для вашего региона.
Один из популярных ресурсов – Time.is. Этот сайт отображает точное время для Украины с привязкой к часовому поясу. Он также показывает, насколько отличается время на вашем устройстве от эталонного, что позволяет быстро выявить расхождения.
Кроме того, сервис предоставляет полезную информацию о восходе и заходе солнца, что сейчас составляет примерно 10 часов 15 минут светового дня.
Как настроить автоматическое время на смартфоне?
Большинство современных смартфонов поддерживают функцию автоматического определения времени через мобильную сеть или интернет. Это самый удобный способ всегда иметь точное время без дополнительных усилий.
- На устройствах Android зайдите в настройки, выберите раздел "Система" или "Дата и время", затем включите опцию "Автоматическая дата и время" и "Автоматический часовой пояс". Смартфон будет получать информацию о времени из сети мобильного оператора или через GPS.
- На iPhone процесс подобный: в настройках найдите раздел "Основные", затем "Дата и время" и активируйте переключатель "Автоматически". После этого телефон сам настроит правильное время в соответствии с вашим местонахождением.
Если автоматическая настройка по какой-то причине не работает или показывает неправильное время, можно вручную установить дату, время и часовой пояс в тех же разделах настроек. Для Украины актуален часовой пояс – UTC+2 (Eastern European Time), что соответствует зимнему времени.
Как проверить время через мобильных операторов?
Украинские мобильные операторы традиционно предлагают ряд USSD-команд для получения различной информации, включая проверку баланса, подключенных услуг и прочего.
Специализированный коротких код для проверки точного времени у операторов Киевстар, Vodafone и lifecell общий.
Для того, чтобы узнать правильное время и дату, нужно ввести в телефоне комбинацию *160# и "Клавиша вызова".
Если вам нужно быстро удостовериться в точности времени без интернета, но с рабочей сетью, лучший вариант – проверить его с помощью этого кода.
После перехода на зимнее время рекомендуем проверить, все ли ваши устройства – часы, компьютер смартфон,, планшет – показывают одинаковое и правильное время. Это поможет избежать недоразумений и технических сбоев.