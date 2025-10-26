На iPhone процесс подобный: в настройках найдите раздел "Основные", затем "Дата и время" и активируйте переключатель "Автоматически". После этого телефон сам настроит правильное время в соответствии с вашим местонахождением.

Если автоматическая настройка по какой-то причине не работает или показывает неправильное время, можно вручную установить дату, время и часовой пояс в тех же разделах настроек. Для Украины актуален часовой пояс – UTC+2 (Eastern European Time), что соответствует зимнему времени.

Как проверить время через мобильных операторов?

Украинские мобильные операторы традиционно предлагают ряд USSD-команд для получения различной информации, включая проверку баланса, подключенных услуг и прочего.

Специализированный коротких код для проверки точного времени у операторов Киевстар, Vodafone и lifecell общий.

Для того, чтобы узнать правильное время и дату, нужно ввести в телефоне комбинацию *160# и "Клавиша вызова".

Если вам нужно быстро удостовериться в точности времени без интернета, но с рабочей сетью, лучший вариант – проверить его с помощью этого кода.

После перехода на зимнее время рекомендуем проверить, все ли ваши устройства – часы, компьютер смартфон,, планшет – показывают одинаковое и правильное время. Это поможет избежать недоразумений и технических сбоев.