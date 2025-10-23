Когда в сеть подается электричество после отключения или вы одновременно включаете мощные приборы – кондиционер, холодильник или стиральную машину – в системе появляется резкая нагрузка. Это явление называют inrush current, или пусковым током. В этот момент техника потребляет значительно больше энергии, чем во время обычной работы, что может вызвать короткие перепады напряжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eaton.

Смотрите также Связь во время блэкаута: как не остаться оффлайн без света

Почему после включения света возникают скачки напряжения и как защититься?

После таких скачков в проводке часто появляются короткие импульсы – voltage spikes – которые могут длиться лишь микросекунды, но быть достаточно мощными, чтобы повредить электронику с микросхемами. Такие перепады могут постепенно разрушать компоненты, даже если внешне техника работает нормально.

Какие приборы наиболее уязвимы?

Больше всего страдает техника с электронным управлением – компьютеры, игровые консоли, телевизоры или современные холодильники с цифровыми модулями. Даже серия небольших скачков может уменьшить срок службы прибора.

Холодильники и кондиционеры, свою очередь, сами создают такие импульсы при запуске компрессора. Если электропроводка старая или не имеет заземления, риск повреждения для остальной техники в квартире существенно возрастает.

Как защитить технику от перепадов?

Установите устройство защиты от перенапряжения (surge protector). Это самый простой способ обезопасить бытовую технику. Важно, чтобы устройство имело сертификацию и указано энергопоглощение в джоулях. Рассмотрите вариант общей защиты для всего дома. Устройство устанавливается в электрощиток и защищает всю сеть. Проверьте заземление. Без него даже самая лучшая защита не поможет. По совету Real Simple, стоит обратиться к электрику для проверки состояния проводки. Для компьютеров и серверов – блок бесперебойного питания (UPS). Такие устройства сглаживают перепады и стабилизируют напряжение. Не перегружайте розетки. Подключение нескольких мощных приборов в одну точку может вызвать дополнительные импульсы. Во время грозы или отключений электроэнергии отсоединяйте технику от сети. Молния или колебания напряжения в общей линии могут создать сильный удар по электронике.

На что обратить внимание дома

Если свет в комнате часто мигает, розетки нагреваются или слышен запах плавления пластика, это сигнал, что проводка работает на пределе. Эксперты Right Touch Electrical советуют в таких случаях прекратить пользование техникой и вызвать специалиста.

Как подготовиться к отключению света?

Россия снова усилила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре - ракеты и дроны атакуют электростанции, подстанции и распределительные сети по всей стране. Вследствие повреждений уже введены графики отключений, а в некоторых регионах свет выключают аварийно.

Планирование поможет справиться с любыми отключениями без паники. Главное – проверять запасы, обновлять аварийный набор и иметь четкий план действий. Во время отключения света прежде всего убедитесь, что все члены семьи в безопасности. Соберитесь вместе в одной комнате, где удобно разместиться и где есть доступ к вашему аварийному набору. Раздайте фонарики или воспользуйтесь фонарями на батарейках, чтобы избежать травм в темноте. Далее достаньте подготовленный набор для чрезвычайных ситуаций. Проверьте, работают ли ваши фонари, есть ли запас свежих батареек, воды и еды.