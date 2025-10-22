Как обеспечить себя связью во время обесточиваний?

Чтобы не остаться в информационной изоляции во время отключений света, стоит заранее позаботиться об альтернативных источниках связи и питания для своих устройств. Комплексная подготовка поможет смягчить последствия перебоев в работе телекоммуникационных сетей, пишет 24 Канал.

Стабильный домашний интернет

Наиболее надежным способом оставаться онлайн дома является подключение к интернет-провайдеру, что использует энергосберегающую технологию xPON (пассивная оптическая сеть). Эта технология передает данные через оптоволоконный кабель, что обеспечивает стабильную скорость и устойчивость к перегрузкам сети. Главное преимущество xPON – возможность пользоваться интернетом без электричества до 72 часов. Для этого необходимо лишь подключить Wi-Fi роутер и оптический терминал к павербанку.

Мы рассказали, как это сделать, в отдельном материале, однако обратите внимание, что в случае с оптоволоконным интернетом вам понадобится два преобразователя тока – для роутера и для терминала. Обязательно проверьте, сколько вольт нужно для каждого из устройств.

В Украине уже около половины пользователей перешли на эту технологию, а услуги предоставляют более двух тысяч провайдеров. Чтобы узнать, предлагает ли ваш провайдер такую услугу, зайдите на его сайт или позвоните на горячую линию.

Мобильная связь и национальный роуминг

В случае перегрузки или повреждения базовых станций одного оператора, можно воспользоваться национальным роумингом. Эта услуга позволяет вручную подключиться к сети другого доступного оператора (Vodafone UA, Киевстар или Lifecell) без дополнительной платы. Для этого нужно в настройках смартфона отключить автоматический выбор сети и выбрать одну из доступных.

Также целесообразно иметь SIM-карты разных операторов, что повысит шансы оставаться на связи. Учитывая, что многие смартфоны сегодня имеют два слота для SIM-карт, переход между операторами не должен быть сложным.

Альтернативные способы общения

Когда мобильная сеть и интернет недоступны, пригодятся офлайн-мессенджеры. Такие приложения, как Bridgefy, Briar, Rumble и Vojer, используют технологию Bluetooth для обмена сообщениями на расстоянии до 100 метров без подключения к сотовой сети.

Минусом этой технологии является то, что для ее работы нужно, чтобы в пределах доступности находился другой пользователь того же приложения.

Для получения новостей и официальных оповещений незаменимым устройством является радиоприемник на батарейках или с ручным заводом. Это позволит слушать местные и национальные радиостанции даже при полном отсутствии электроэнергии и мобильной связи.

Общая подготовка к отключениям