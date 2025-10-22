Як забезпечити себе зв'язком під час знеструмлень?

Щоб не залишитися в інформаційній ізоляції під час відключень світла, варто завчасно подбати про альтернативні джерела зв'язку та живлення для своїх пристроїв. Комплексна підготовка допоможе пом'якшити наслідки перебоїв у роботі телекомунікаційних мереж, пише 24 Канал.

Стабільний домашній інтернет

Найбільш надійним способом лишатися онлайн вдома є підключення до інтернет-провайдера, що використовує енергоощадну технологію xPON (пасивна оптична мережа). Ця технологія передає дані через оптоволоконний кабель, що забезпечує стабільну швидкість та стійкість до перевантажень мережі. Головна перевага xPON – можливість користуватися інтернетом без електрики до 72 годин. Для цього необхідно лише під'єднати Wi-Fi роутер та оптичний термінал до павербанка.​

Ми розповіли, як це зробити, в окремому матеріалі, проте зверніть увагу, що у випадку з оптоволоконним інтернетом вам знадобиться два перетворювачі струму – для роутера та для терміналу. Обов'язково перевірте, скільки вольтів потрібно для кожного з пристроїв.

В Україні вже близько половини користувачів перейшли на цю технологію, а послуги надають понад дві тисячі провайдерів. Щоб дізнатися, чи пропонує ваш провайдер таку послугу, зайдіть на його сайт або зателефонуйте на гарячу лінію.

Мобільний зв'язок та національний роумінг

У разі перевантаження або пошкодження базових станцій одного оператора, можна скористатися національним роумінгом. Ця послуга дозволяє вручну під'єднатися до мережі іншого доступного оператора (Vodafone UA, Київстар або Lifecell) без додаткової плати. Для цього потрібно в налаштуваннях смартфона вимкнути автоматичний вибір мережі та обрати одну з доступних.

Також доцільно мати SIM-карти різних операторів, що підвищить шанси залишатися на зв’язку.​ Враховуючи, що багато смартфонів сьогодні мають два слоти для SIM-карт, перехід між операторами не повинен бути складним.

Альтернативні способи спілкування

Коли мобільна мережа та інтернет недоступні, у пригоді стануть офлайн-месенджери. Такі застосунки, як Bridgefy, Briar, Rumble та Vojer, використовують технологію Bluetooth для обміну повідомленнями на відстані до 100 метрів без підключення до стільникової мережі.

Мінусом цієї технології є те, що для її роботи потрібно, щоб у межах доступності перебував інший користувач того ж додатка.

Для отримання новин та офіційних сповіщень незамінним пристроєм є радіоприймач на батарейках або з ручним заводом. Це дозволить слухати місцеві та національні радіостанції навіть за повної відсутності електроенергії та мобільного зв'язку.

Загальна підготовка до відключень