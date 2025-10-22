Последние недели Россия снова усилила ракетные и беспилотные атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в нескольких регионах, из-за чего энергетики уже вводят плановые и аварийные отключения. В некоторых областях свет выключают по графику, чтобы стабилизировать систему и избежать масштабных аварий.

Поэтому сейчас как никогда важно быть готовыми к возможным блэкаутам. Стоит иметь под рукой базовый набор вещей на случай отключения света – запас воды, еды, теплую одежду, фонарики, павербанки и источники резервного питания. Такая подготовка поможет сохранить спокойствие и комфорт даже в самых сложных условиях. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Британский Красный Крест.

Смотрите также Почасовые отключения света возвращаются: где будут ограничения для украинцев

Как подготовиться к возможному блэкауту?

Планирование поможет справиться с любыми отключениями без паники. Главное – проверять запасы, обновлять аварийный набор и иметь четкий план действий.

Во время отключения света прежде всего убедитесь, что все члены семьи в безопасности. Соберитесь вместе в одной комнате, где удобно разместиться и где есть доступ к вашему аварийному набору. Раздайте фонарики или воспользуйтесь фонарями на батарейках, чтобы избежать травм в темноте.

Далее достаньте подготовленный набор для чрезвычайных ситуаций. Проверьте, работают ли ваши фонари, есть ли запас свежих батареек, воды и еды.

Выключите всю бытовую технику и электронику, чтобы уберечь их от перепадов напряжения после восстановления подачи тока. Только одну лампу оставьте включенной – она подскажет, когда электричество вернется. Старайтесь не открывать холодильник без необходимости: он сохраняет холод примерно четыре часа, а морозильник – до двух суток.

Если у вас есть резервный источник питания, самое время им воспользоваться. Генератор стоит располагать только на улице, подальше от окон и дверей, а солнечные батареи – установить так, чтобы они получали максимум света. Не забудьте также проверить соседей – особенно пожилых или тех, кто имеет проблемы со здоровьем, – не нуждаются ли они в помощи.

Прежде чем употреблять продукты после длительного отключения, обязательно проверьте их состояние. Если температура хранения превысила 4 °C или пища имеет подозрительный запах или вид – лучше без колебаний утилизируйте ее.

Аварийный набор:

Вода: минимум 2 литра на человека в день + для животных и гигиены.

Еда: непортящиеся продукты на 5 дней, консервы, открывалка.

Тепло: одеяла, грелки, теплая одежда, плащи от дождя.

Освещение: фонарики или фонари на батарейках + запас батареек.

Радио: ручное или с питанием от батареек для получения новостей.

Медицинские средства: аптечка, медикаменты, средства гигиены.

Питание и хранение: переносной холодильник или кулер со льдом.

Развлечения: книги, настольные игры, карты.

Источник питания: павербанк, портативная электростанция или солнечный генератор.

План эвакуации: Имейте определенное место, куда можно выехать – к родственникам или друзьям вне зоны отключения. Соберите "go-bag" – рюкзак с запасом вещей на три дня: одежда, документы, еда, вода, лекарства.

Транспорт и топливо: Держите бак полным, а авто – исправным. Храните запас бензина на случай, если АЗС не будут работать.

Предупреждения и оповещения: Подпишитесь на сообщения о погоде и сообщения от энергетической компании, чтобы знать о плановых или аварийных отключениях.

Что стоит купить заранее перед блэкаутом?

Россияне не откажутся от замысла погрузить Украину в термяву и холод. Поэтому украинцам следует быть готовыми к длительным блэкаутам. Для этого нужно запастись необходимыми товарами заранее.

Базовый набор для семьи должен охватывать следующие позиции: павербанк – минимум по одному на человека 20 – 30 000 мАч (примерно 74 – 111 Ватт-часов), PD 20 – 30 Вт. (для зарядки ноутбуков – выбирайте на 65-100 Вт); качественный зарядный блок – USB-C PD 25 – 65 Вт (для ноутбуков желательно 65 – 100 Вт), на 2 – 3 разъема USB и USB-C. кабели к смартфонам USB-C, Lightning 30 – 100 Вт (1 – 2 м); интернет во время отключений – USB – DC 12 В (штекер 5,5×2,1/5,5×2,5 мм) от павербанка станции или ИБП DC-выходом 12 – 13,6 В. портативная зарядная станция – для квартиры – 1,0 – 1,2 кВт-ч; для частного дома от 1,5 – 2,0 кВт-ч. LED-лампы или LED ленты, которые экономные и универсальные, работают от павербанков или батареек; дополнительная батарея к зарядной станции: тем пользователям, которые приобрели станции 3 года назад, надо их проверить: возможно, нужна дополнительная батарея или обновление самой станции. Как и любые устройства с аккумулятором, станции со временем теряют емкость и после трех лет потенциальный запас может быть на уровне 80%.