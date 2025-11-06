Небесне шоу 6 листопада: як побачити подорож Титана на тлі Сатурна

Ввечері 6 листопада 2025 року любителі астрономії зможуть спостерігати цікаве небесне явище. Найбільший супутник Сатурна, Титан, здійснить свою подорож прямо на тлі диска газового гіганта. Ця подія стане центральною, але не єдиною, на яку варто звернути увагу цієї ночі, адже нічне небо підготувало й інші сюрпризи

Що саме відбуватиметься в небі цієї ночі?

Транзит Титана на фоні своєї планети-господаря, безперечно, стане головною подією вечора, яку можна буде спостерігати за допомогою непрофесійного телескопа на Землі. Для українців усе почнеться відразу після настання темряви. Загалом Сатурн зійде над горизонтом приблизно о 15:30, але видно його не буде через сонячне світло. Натомість слід дочекатися повної темряви й появи перших зірок, пише 24 Канал з посиланням на Astronomy.

Наприклад, о 20:00 Сатурн перебуватиме поруч із Нептуном і кометою Swan (C/2025 R2) у сузір'ї Водолія, майже чітко на півдні з деяким відхиленням ліворуч. Згідно з даними сайту TheSkyLive, планета сяятиме з яскравістю 0.8 зоряної величини, що зробить її найпомітнішим об'єктом у цьому секторі.

Титан рухатиметься зі сходу на захід по диску планети. Однак, щоб побачити супутник у телескоп, вам доведеться трохи зачекати. Річ у тім, що він досягне середини шляху, коли його буде найкраще видно, лише о 2 ночі, хоча ви, звісно ж, можете дивитися й раніше, після дванадцятої ночі, коли Титан тільки-но з'явиться на краєчку Сатурна.

Повністю перехід завершиться незадовго до 4 ранку за Києвом. Процес сходження супутника з диска планети займе понад 15 хвилин через його значні розміри.

Що ще цікавого?

Хоча Титан буде єдиним супутником, чий транзит можна буде побачити візуально на тлі яскравих хмар Сатурна, він буде не єдиним, хто перетне диск планети цієї ночі.

Раніше ввечері його випередить Діона, яка завершить свій шлях близько 01:40 за Києвом. Саму Діону побачити на тлі Сатурна практично неможливо, але її крихітну тінь можна спробувати зафіксувати за допомогою спеціальних технік зйомки, наприклад, високошвидкісної відеозйомки.

Слідом за Діоною свій транзит одразу після 01:20 розпочне інший супутник, Рея, який так само залишиться невидимим для ока. Проте її тінь з'явиться на диску планети близько 02:45. Транзит Реї завершиться незадовго до 05:20. Приблизно через годину після цього Рея пройде дуже близько до Титана, що унеможливить їх розділення при спостереженні.

Паралельно з подіями навколо Сатурна, Місяць також приверне до себе увагу. Він увійде в сузір'я Тільця і, перебуваючи у фазі спадаючого горбатого місяця з освітленістю 96%, пройде на тлі зоряного скупчення Плеяди. Це явище, відоме як покриття, буде видиме з деяких регіонів Аляски, Азії та Європи. Крім того, о 19:00 Місяць пройде на відстані 5 градусів на північ від Урана.​