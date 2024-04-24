Термонатор: компанія продає робособаку з вогнеметом та лазерним наведенням

Компанія Throwflame, відома тим, що розширює межі нетрадиційних продуктів, представила Thermonator - робота-собаку, оснащеного вогнеметом. Здавалося б, що може піти не так.

Презентація цього своєрідного творіння стала продовженням тизерної кампанії, яку Throwflame розпочала минулого літа. Тепер Thermonator офіційно доступний для покупки в Сполучених Штатах.

А тим часом Робот Magirus допоміг гасити пожежу, що виникла на місці російського удару на Одещині

У рекламному відеоролику, випущеному компанією, показано, як робопес мандрує лісовими масивами, випускаючи полум'я під музичний супровід.

Для чого його взагалі створили?

Насправді робот призначений для таких цілей, як:

охорона дикої природи (контрольовані пожежі для боротьби з лісовими займаннями),

сільськогосподарське застосування (компанія пропонує використовувати робота для розчищування снігу, наприклад),

розваги (що б це не означало).

Висока ціна в 9420 доларів може відлякати випадкових покупців, які шукають швидких гострих відчуттів, хоча це навряд чи завадить покупцям, для яких це незначна витрата. Thermonator позиціонується не як зброя, а скоріше як інструмент з різними практичними застосуваннями.

Схоже, що базою для Thermonator слугує китайський робот Unitree Go1 вартістю до 3500 доларів.

Доповненням Throwflame до цієї платформи є вогнемет ARC, відомий своєю компактною конструкцією і модульністю, який продається за ціною до 899 доларів.

Термонатором можна керувати дистанційно через смартфон і він може похизуватися такими функціями, як LiDAR-картографування для потенційної автономної навігації. З радіусом дії до майже 30 метрів, керований лазерним прицілом, він забезпечує контрольовані черги вогню, одночасно надаючи операторам відео в реальному часі для покращення обізнаності про ситуацію.

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Попри запевнення про заходи безпеки, в тому числі обмежений час автономної роботи і паливну ємність, занепокоєння щодо зловживань такою технологією очевидні. Одразу згадується історія з "невогнеметами", які продавав Ілон Маск від імені Boring Company. Деякі власники цих компактних вогнеметів зіткнулися з проблемами по всьому світу.