Китайські вчені створили робота з мозком зі стовбурових клітин людини

Дослідники з Університету Тяньцзіня та Південного університету науки і технологій створили "мозок на чипі", поєднавши органоїд мозку, вирощений зі стовбурових клітин людини, з чипом нейронного інтерфейсу.

Це дозволяє роботу виконувати такі завдання, як уникнення перешкод і захоплення об'єктів. Описана як "перша в світі інтелектуальна складна система інформаційної взаємодії з відкритим вихідним кодом", ця інновація може зробити революцію в обчислювальній техніці, відтворюючи функції людського мозку.

А тим часом Вчені прикріпили вирощену в лабораторії шкіру до обличчя робота та це справді жахає

Для чого це потрібно

Дослідження, опубліковане в журналі Brain, висвітлює потенціал мозкових органоїдів, отриманих з людських плюрипотентних стовбурових клітин, розвиватися в нервову тканину і встановлювати функціональні зв'язки при трансплантації в мозок.

Дослідники використовували низькоінтенсивний ультразвук для посилення інтеграції та росту цих органоїдів, покращуючи їх диференціацію в нейрони та їх зв'язок з мозком хазяїна.

Ця методика є перспективною для лікування порушень нейророзвитку та відновлення пошкоджень кори головного мозку. Неінвазивне ультразвукове лікування може допомогти формуванню та розвитку нейронних мереж, забезпечуючи міцну основу для майбутніх обчислювальних застосувань.