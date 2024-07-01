Китайские ученые создали робота с мозгом из стволовых клеток человека

Исследователи из Университета Тяньцзиня и Южного университета науки и технологий создали "мозг на чипе", соединив органоид мозга, выращенный из стволовых клеток человека, с чипом нейронного интерфейса.

Это позволяет роботу выполнять такие задачи, как избегание препятствий и захват объектов. Описанная как "первая в мире интеллектуальная сложная система информационного взаимодействия с открытым исходным кодом", эта инновация может произвести революцию в вычислительной технике, воспроизводя функции человеческого мозга.

А тем временем Ученые прикрепили выращенную в лаборатории кожу к лицу робота и это действительно ужасает

Для чего это нужно

Исследование, опубликованное в журнале Brain, освещает потенциал мозговых органоидов, полученных из человеческих плюрипотентных стволовых клеток, развиваться в нервную ткань и устанавливать функциональные связи при трансплантации в мозг.

Исследователи использовали низкоинтенсивный ультразвук для усиления интеграции и роста этих органоидов, улучшая их дифференциацию в нейроны и их связь с мозгом хозяина.

Эта методика является перспективной для лечения нарушений нейроразвития и восстановления повреждений коры головного мозга. Неинвазивное ультразвуковое лечение может помочь формированию и развитию нейронных сетей, обеспечивая прочную основу для будущих вычислительных приложений.