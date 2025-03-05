На Полі почесних поховань у Львові з'явилась електронна навігаційна система

Львівська міська рада разом із IT-компанією GlobalLogic запустила цифрову навігаційну систему, яка допомагає знайти поховання на Полі почесних поховань у Львові. Системою вже скористалися близько 1000 відвідувачів.

Як це працює

Інформаційний центр на Полі почесних поховань у Львові запрацював ще у жовтні 2024 року. Менеджери центру допомагають відвідувачам орієнтуватися на території кладовища та знаходити поховання. Однак, щоб спростити процес музей "Личаківський цвинтар" спільно з GlobalLogic Ukraine та Львівською міською радою створили електронну базу та цифрову навігаційну систему. Вона представлена великим екраном, який дозволяє побачити план Поля та знайти потрібну могилу, пише 24 Канал.

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Поле почесних поховань надзвичайно важливе для всіх нас. На жаль, воно збільшується щодня. Аби полегшити навігацію на території Поля, відвідувачі можуть скористатись мультимедійною дошкою та знайти місце поховання за прізвищем або ім’ям Героя. Після цього система прокладає маршрут до поховання,

– каже Олена Гунько, заступниця директора департаменту економічного розвитку з питань цифрової трансформації у Львівській міській раді.

Програмне забезпечення для цифрової навігаційної дошки розробили інженери компанії GlobalLogic Ukraine. Система також згодом надаватиме візуальні матеріали меморіального комплексу, який планує створити Львівська міська рада.



Інформаційний центр Поля почесних поховань у Львові / Фото GlobalLogic Ukraine

"Інформаційний центр став важливим кроком у збереженні пам’яті про загиблих воїнів та створенні належних умов для рідних і близьких під час відвідування поховань. Ми цінуємо можливість бути частиною цього надзвичайно важливого соціального проєкту", – прокоментував Ігор Костів, молодший віцепрезидент з інжинірингу GlobalLogic Ukraine.



Павло Богайчик та Ігор Костів поряд із екраном інформаційної системи / Фото GlobalLogic Ukraine

Крім того, участь у створенні взяли студенти Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва. Вони допомогли створити конструкцію для інтерактивної дошки та зробили її використання зручним, розповів Павло Богайчик, директор музею "Личаківський цвинтар".