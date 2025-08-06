Тайванська компанія TSMC, єдиний постачальник чипів для Apple, виявила спробу викрадення конфіденційної інформації. Кілька нинішніх та колишніх працівників були звинувачені в крадіжці даних про 2-нанометровий процес виробництва чипів, який планується використовувати для Apple A20 у лінійці iPhone 18. Влада вже здійснила арешти у цій справі.

Що відомо про крадіжку технологій у TSMC?

TSMC, будучи ключовим партнером Apple та провідним виробником чипів у світі, нещодавно зіткнулася з внутрішнім інцидентом, пов'язаним зі спробою викрадення комерційних секретів. Інцидент стосується пропрієтарної інформації, що стосується їхнього передового 2-нанометрового процесу виробництва чипів. Ця технологія, як очікується, буде інтегрована в чип Apple A20, який, за прогнозами, з'явиться в майбутній лінійці iPhone 18. Apple традиційно отримує доступ до найпередовіших чипових технологій TSMC раніше за інших клієнтів, пише 24 Канал з посиланням на Nikkei Asia.

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Розробка 2-нанометрового процесу є значним кроком уперед. Він обіцяє суттєві покращення як у продуктивності, так і в енергоефективності. Цей процес вводить нову архітектуру транзисторів нанолистів, яка замінює технологію FinFET, що використовувалася в попередніх поколіннях. За оцінками TSMC, цей перехід дозволить досягти приросту швидкості на 10-15% або зниження енергоспоживання на 25-30% порівняно з 3-нанометровим процесом, зберігаючи при цьому схожу або кращу щільність. Тому не дивно, що треті сторони хочуть отримати секрети виготовлення цих чипів.

Витік інформації було виявлено завдяки "незвичайним моделям доступу" до "критичної" інформації про розробку та виробництво 2-нанометрових чипів у внутрішній системі TSMC. Компанія оперативно передала цю справу тайванській владі, що призвело до арешту трьох осіб.

Серед затриманих — чинний інженер, колишній працівник та третій підозрюваний, зв'язок якого з компанією не розголошується. TSMC підтвердила, що вжила "суворих дисциплінарних заходів" щодо причетного персоналу та ініціювала судовий розгляд. Прокуратура розпочала розслідування, і TSMC заявила, що буде добиватися повного кримінального переслідування відповідно до закону.

Характер викраденої інформації не був детально розкритий, але, ймовірно, він стосується 2-нанометрового процесу загалом, а не чогось конкретного для чипа A20 компанії Apple. Враховуючи чутливість передових технологій, тайванський уряд дуже серйозно ставиться до захисту таких розробок, що підкреслює потенційні наслідки цього інциденту для національної безпеки.

Повідомлень про те, хто був замовником цієї спроби викрадення, немає. Однак, враховуючи, послужний список Китаю у викраденні чужих технологій, не буде сюрпризом, якщо виявиться, що за цим стоїть умовна HUAWEI чи інша китайська компанія.