В Австралії звичайні автобуси вже 35 років їздять коліями: деталі та переваги концепції

В одній із найбільш інтригуючих ідей щодо трансформації громадського транспорту інженери поставили звичні нам автобуси на бетонні колії. Вони схожі на залізничні й дозволять миттєво перетворювати один із найпопулярніших видів бензинового транспорту на аналог поїздів.

Перше застосування назвали вкрай успішним

Цю концепцію, яка отримала назву O-Bahn, уперше придумали ще у 70-х роках, але вона не отримала широкої популярності попри всі свої переваги. В Аделаїді, п'ятому за чисельністю населення місті Австралії з приблизно 1,4 мільйонами мешканців, бетонні колії дозволяють безперешкодно подорожувати між північно-східними передмістями та центральним діловим районом. Бетонні колії завжди вільні від автомобілів і проходять там, де немає звичайних доріг.

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Аделаїда зупинилася на цьому варіанті, а не на легкій залізниці чи інших видах громадського транспорту, через низку політичних і географічних викликів, які спричинило б будівництво залізничної системи. Ця система мінімізувала вплив на діловий район Аделаїди, який і без того бурхливо розвивається, і водночас дозволила забезпечити ефективний і безперешкодний громадський транспорт з передмість.

O-Bahn має 12 кілометрів бетонних колій, які починаються на площі Чайного дерева в Модбері, північно-східному передмісті Аделаїди, і закінчуються на кільцевій дорозі Аделаїди в Гекні, де водії з'їжджають з колій і продовжують поїздку як звичайні дорожні автобуси. По дорозі є дві зупинки в різних населених пунктах передмістя.

Як це працює: відео

Кожен напрямок руху на O-Bahn має дві спеціальні бетонні колії, по яких їздять шини автобуса, а на зовнішніх краях колій є вертикальні бордюри, які спрямовують допоміжні колеса на кожному куті автобуса і позбавляють водія необхідності керувати автобусом. Направляючі колеса рухаються по вертикальних бордюрах по краях колії, а водій автобуса, як і раніше, контролює прискорення і гальмування.

Ключова перевага системи O-Bahn – це простір. Вона дозволяє не будувати широкі дороги, які за законом Австралії повинні відповідати певним критеріям. Хоча економія в цифрах може здаватися незначною, коли йдеться про пошук місця для нової транспортної артерії через переповнене місто, кожен метр має значення. Це, зокрема, заощаджує значні кошти шляхом зменшення обсягу придбання нерухомості, необхідної для звільнення місця для нового проєкту.

Враховуючи величезний успіх O-Bahn в Аделаїді, дивно, що інші регіони не запровадили подібні системи. Піттсбург коротко експериментував з рейками, але це так і не прижилося.