Конфлікт Ілона Маска з Сан-Франциско може призвести до переїзду Twitter

Як власник Twitter Ілон Маск вступив у свою першу сварку з владою Сан-Франциско, де розташований головний офіс компанії. Це, на думку західних журналістів, може призвести до переїзду не просто в інше місто, а й до іншого штату – так раніше було з Tesla.

Маску не звикати до таких ситуацій, адже він має цілу історію "спарингів" з місцевими каліфорнійськими політиками. У 2021 році він перевіз штаб-квартиру Tesla з міста Пало-Альто в Кремнієвій долині до Остіну, штат Техас. Це стало наслідком не лише невдоволення високими податками, а й суперечок щодо обмежень через COVID-19.

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Що сталося цього разу

Тепер у Маска з місцевою владою назріло нове протистояння. Як стало відомо раніше, керівництво Twitter перетворило кілька конференц-залів та інших кімнат на імпровізовані спальні, укомплектовані не лише ліжками та шафами, а й столиками, лампами, кріслами. На фотографіях, які потрапили в мережу, можна було побачити подушки, простирадла та ковдри – ніби працівники, яких Ілон Маск змушує працювати понаднормово ночами, погрожуючи звільненням, вже активно користуються новими спальними місцями.

Це привернуло увагу Департаменту будівельної інспекції Сан-Франциско, який вже розслідує такі різкі зміни в офісі. Річ у тім, що для перетворення комерційних площ на житлові потрібно подавати заявки на спеціальні дозволи. Звісно ж, цього нове керівництво компанії не зробило.

Маск оперативно відреагував на новини про розслідування, розкритикувавши в своєму твітері, де має 120 мільйонів підписників, пані мера Сан-Франциско Лондон Брід.

Тож місто Сан-Франциско атакує компанії, які надають ліжка для втомлених працівників, замість того, щоб переконатися, що діти захищені від фентанілу. Де ваші пріоритети, Лондон Брід?

– сказав мільярдер, відзначивши в твіті керівницю міста.

Це розслідування може здатися дрібницею, однак Маск не терпить нічого, що стає на його шляху, пише журналіст Bloomberg Курт Вагнер. Сутичка з міською владою може стати початком кінця довгої історії Twitter у Сан-Франциско, де соцмережа була винайдена й базувалася з 2006 року.

Більше натяків

Найбільший сигнал про те, що Маск планує переїхати, надійшов у суботу, 3 грудня. Коли Маск сидів у своєму приватному літаку, який летів із району затоки до Вашингтона, він заявив у прямому ефірі в Twitter Spaces, що перебування Twitter у Сан-Франциско є серйозною перешкодою планам повернути "свободу слова". На його думку, фізичне розташування офісу в Каліфорнії означає, що ліва політика проникла в продукт і править його вмістом. Новий глава компанії назвав це "експортом моральних рамок Сан-Франциско на Землю".