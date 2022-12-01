Єврокомісія погрожує заблокувати Twitter після останніх змін у компанії

Європейська комісія в середу пригрозила Маску заборонити Twitter, якщо компанія не буде дотримуватися суворих правил моніторингу контенту. Це пов'язано з тим, що компанія скасувала модерацію неправдивої інформації щодо COVID-19.

За словами людей, знайомих з розмовою, попередження надійшло з Брюсселя під час відеодзвінка між Маском і Тьєррі Бретоном, комісаром ЄС, відповідальним за впровадження цифрових правил блоку.

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Що загрожує соцмережі

Бреттон сказав Маску, що Twitter повинен дотримуватися контрольного списку правил, включаючи відмову від "довільного" підходу до повернення забанених користувачів, "агресивного" переслідування дезінформації і згоду на "ретельний незалежний аудит" платформи до наступного року.

Маск був попереджений, що якщо він не буде дотримуватися цих правил, Twitter ризикує порушити новий Закон Європейського Союзу про цифрові послуги, новий закон, який встановлює глобальний стандарт для того, як великі технологічні компанії цензурують онлайн-контент. Бретон повторив, що Twitter може зіткнутися з загальноєвропейською забороною або штрафами до 6 відсотків обороту, якщо він порушить закон.

Реакція Ілона Маска

Власник Twitter неодноразово говорив, що вважає DSA "дуже розумним", додавши, що він читав законодавство і вважає, що воно повинно застосовуватися в усьому світі. Маск раніше заявляв, що Twitter буде дотримуватися всіх відповідних законів.

Серед вимог ЄС – надання Маском чітких критеріїв, за якими користувачі ризикують бути заблокованими. Маск відновив акаунт Дональда Трампа після того, як провів опитування користувачів про те, чи слід дозволити колишньому президенту США повернутися на сайт.

У своєму блозі Twitter заявив, що жодна з його політик не змінилася і що його команда з питань довіри і безпеки залишається "сильною і добре забезпеченою ресурсами", але додав:

Наш підхід до забезпечення дотримання політики буде більше залежати від дезактивації контенту, що порушує: свободу вираження поглядів, але не свободу доступу.

Компанія заявила, що як і раніше прагне "просувати і захищати суспільну дискусію", але змінила свій "підхід до експериментів", пройшовши більше "публічних випробувань".

США та ЄС тиснуть на Маска через Twitter

Високопоставлені чиновники ЄС висловили стурбованість з приводу того, чи буде у Twitter достатньо персоналу для дотримання нових правил після того, як Маск звільнив більшу частину своїх співробітників (загалом їх було 7500).

У США увага влади до Twitter, схоже, зосереджена на іноземній власності на платформу соціальних медіа. У коментарях на конференції New York Times, Єллен згадала Комітет з іноземних інвестицій в США, коли її запитали про Twitter, сказавши, що він вивчає транзакції, пов'язані з "іноземними інвестиціями, щоб зрозуміти, чи загрожують вони національним інтересам.

Президент США Джо Байден заявив в цьому місяці, що "співпраця" Маска з іншими країнами "заслуговує на увагу" американської влади. Хоча сама Йеллен раніше відкидала можливість такого розслідування, нещодавно вона заявила, що "обмовилася".