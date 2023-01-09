Інтерфейс, рекомендації та закладки: Ілон Маск анонсував значні зміни в Twitter

Ілон Маск уже не вперше говорить, що на соцмережу, яку він придбав у жовтні, чекає багато нововведень. Деякі дрібні зміни вже з'явилися, однак найцікавіше досі в розробці. Тепер ми знаємо точні строки їх запуску та інші деталі.

Глава компанії заявив, що Twitter планує масштабні зміни в інтерфейсі. Крім того, найближчим часом варто чекати давно обіцяного збільшення ліміту символів у твітах.

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Дві стрічки

Перше, про що Маск згадує в своєму анонсі, – можливість швидко перемикатися між стрічками алгоритмічних рекомендацій і ваших підписок. Це буде відбуватися свайпом, а отже, ймовірно, матиме вигляд двох вкладок у верхній частині сторінки. Якщо це так, то соцмережа втратить можливість закріплювати зверху Списки.

Такі зміни виглядають дещо спірно, з огляду на те, що багато користувачів та дослідників роками критикують алгоритми соцмереж, зокрема у Facebook, і скаржаться на відсутність актуальних та важливих публікацій у стрічці, дивний підбір контенту та можливі маніпуляції ним.

Це перша частина набагато масштабнішої зміни інтерфейсу користувача,

— заявив Маск.

Таке нововведення має з'явитись протягом тижня. Зараз для того, щоб перемкнути тип стрічки, потрібно тиснути спеціальну кнопку у вигляді зірочок у правому верхньому куті.

Закладки

Через тиждень також з'явиться нова кнопка закладок, щоб користувачі отримали можливість легко зберігати публікації.

Як саме це виглядатиме, поки незрозуміло. Імовірно, мова йде про ще одну іконку в тому ж блоці, де розташовані лайки, ретвіти та коментарі, однак там уже просто немає місця після додавання туди лічильника переглядів (до речі, нещодавно Маск пообіцяв, що його можна буде вимкнути – це нововведення аудиторії не сподобалось).

Зараз щоб додати твіт до закладок, потрібно тиснути на кнопку "Поділитися".

Довгі твіти

Нарешті, ще одне раніше обіцяне нововведення – довгі твіти. Вперше Маск анонсував цю зміну у середині грудня 2022 року. Тоді він наголосив, що кількість символів у публікаціях збільшиться з 280 до 4000.

Останній раз ліміт у твітах було збільшено у листопаді 2017 року – зі 140 до 280 символів. Тоді цей експеримент компанія визнала успішним.

Обмеження на число символів у твітах вважається ключовою фішкою Twitter. Це надало соцмережі особливий стиль стислих повідомлень і призвело до появи гілок або тредів.