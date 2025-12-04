Uber почав тестувати роботаксі, але з нюансом

Uber запускає роботаксі в Далласі у співпраці з Avride. Сервіс працюватиме в центрі міста й буде доступним у форматах UberX, Comfort і Comfort Electric за звичайною ціною. Поки що поїздки супроводжуватиме водій-наглядач, а компанія готується до масштабування та повністю автономного режиму.

Uber оголосила про старт роботи своїх роботаксі в Далласі, що стане першим етапом перед розгортанням сервісу в інших великих містах протягом наступного року. Партнером проєкту виступає компанія Avride, чиї автомобілі курсуватимуть у межах 9 квадратних миль (23,31 квадратних кілометрів) – від центру Далласа з поступовим розширенням на нові райони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Uber.

Коли Uber перейде до справді безпілотних поїздок?

Щоб замовити поїздку, користувачам достатньо обрати роботаксі у налаштуваннях додатка та оформити UberX, Comfort або Comfort Electric. Вартість залишатиметься такою самою, як і для звичайних поїздок на цих рівнях сервісу.

Попри запуск роботизованих автомобілів, Uber не переходить одразу до безпілотної моделі. На початковому етапі в машинах Avride буде присутній водій-наглядач, який контролюватиме поїздку. Компанія не називає дати, коли тестовий режим зміниться на повністю автономний.

Як пише Gizmodo, ринок роботаксі стає дедалі конкурентнішим. Waymo продовжує швидко масштабувати свої автопарки в різних містах та аеропортах, Tesla також шукає дозволи для власних машин із людським контролем, а Amazon нещодавно вивела Zoox у Сан-Франциско. На тлі цієї конкуренції Uber активізує партнерства та оголошує нові плани щодо розширення.

Одним із ключових кроків стало рішення використовувати електричний SUV Lucid Gravity як базу для майбутнього флоту з 20 000 роботаксі протягом шести років. Про це Uber повідомила ще в липні, додавши, що інвестує не лише в Lucid, а й у виробника робототехніки Nuro. Восени Nvidia також оголосила угоду з Uber на створення 100 000 автономних авто, запланованих до 2027 року.

Співпраця з Nuro уже принесла перші результати: у Лас-Вегасі відбулися випробування на закритих полігонах перед запуском сервісу у десятках світових міст, як зазначає компанія.

Як Uber планує дозволити водіям заробляти на штучному інтелекті?

Компанія Uber оголосила про старт пілотної програми в США, яка дасть водіям і кур’єрам можливість заробляти через застосунок, навіть якщо вони не перевозять пасажирів чи замовлення. Ініціативу реалізує підрозділ Uber AI Solutions Group.

Серед прикладів завдань – завантаження фотографій для навчання моделей штучного інтелекту або запис коротких аудіо у різних мовах та акцентах. Цей формат вже тестують в Індії.

Як зазначила представниця Uber Меґан Кассерлі, такі завдання не пов’язані з автономними автомобілями чи розробкою систем безпілотного керування. Оплата залежатиме від складності та часу, необхідного для виконання. Водії зможуть бачити суму перед тим, як прийняти завдання.