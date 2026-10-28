Україна запустила перший супутник власного зв'язку OBRIA NANO

Українська компанія HIMERA разом із данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO – перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв'язку. Апарат уже працює і проходить випробування.

Що відомо про запуск

Супутник запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. Він успішно проходить випробування можливостей супутникового угруповання OBRIA відповідно до плану, пише GomSpace.

Технічні тести мають дати практичний досвід, потрібний для розвитку проєкту та його інтеграції в національну інфраструктуру України. OBRIA NANO перебуватиме під контролем українського оператора і працюватиме в інтересах стратегічної безпеки держави.

Навіщо Україні власна мережа

Мета ініціативи – створити власну супутникову мережу, диверсифікувати канали зв'язку та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

Це можливість закласти основу незалежної мережі зв'язку України. Ми починаємо з перевірки технологій на орбіті, а наша довгострокова мета – розвинути спроможності, які посилять стратегічну безпеку держави та зменшать залежність від зовнішніх постачальників послуг зв'язку,

– прокоментував запуск співзасновник і генеральний директор HIMERA Міша Рудомінський.

У перспективі в проєкті планують розгорнути угруповання супутників, яке забезпечуватиме зв'язок на всій території України та доповнюватиме європейські супутникові мережі. Так створять передумови для незалежної української системи супутникового зв'язку.

Наступним етапом стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. За словами HIMERA, це дасть змогу розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності.

Що відомо про розробників

GomSpace – міжнародний постачальник рішень у сфері малих супутників. Її продукцією та послугами користуються клієнти більш ніж у 60 країнах. Крім виробництва засобів розвідки та зв'язку, компанія пропонує послугу розбудови національних космічних можливостей: швидке розгортання орбітальних апаратів, навчання експлуатації супутників, локалізацію виробництва із залученням місцевих постачальників і навчальних закладів.

Ми раді співпраці з компанією HIMERA та можливості прискорити реалізацію цієї важливої ініціативи. Наша спільна мета – зміцнити незалежний комунікаційний потенціал України та сприяти її довгостроковій безпеці й економічному розвитку,

– заявив генеральний директор GomSpace Карстен Драхманн.

HIMERA – український розробник і виробник захищених засобів зв'язку, зокрема радіостанцій HIMERA G1 PRO та ретрансляторів HIMERA B. Компанію заснували у 2022 році у відповідь на потреби фронту, а нині її розробками цікавляться й країни НАТО. Раніше українська Stetman та GomSpace також погодилися створити спільне підприємство, яке випускатиме супутники в Україні.

Чому питання стало нагальним

Після розпаду СРСР Україна залишилася з власною космічною галуззю, але залежність від співпраці з Росією та брак фінансування завели її в глухий кут. Водночас потреба в супутниковій розвідці та зв'язку на полі бою стала критичною, пише Defense Express.

Свіжі події це підтвердили. 14 жовтня 2026 року SpaceX обмежила швидкість терміналів Starlink, що сильно вплинуло на використання дронів, як ударних, так і зенітних. 19 жовтня радник з питань технологічних інновацій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів ВВС, що обмеження завадили повністю використовувати дрони-перехоплювачі проти реактивних "шахедів", адже їм потрібен супутниковий радіозв'язок.

21 жовтня речник Єврокомісії Томас Реньє закликав SpaceX негайно відновити послуги Starlink в Україні в повному обсязі. Він також наголосив, що Європі потрібні власні супутникові потужності, зокрема планована група Iris2 із понад 300 супутників, до якої може долучитися Україна. 24 жовтня Міноборони повідомило про відновлення роботи військових Starlink і Starshield на високих швидкостях. Володимир Зеленський зазначив, що цього достатньо для фронтової логістики та захисту від реактивних "шахедів".