Українець визнав себе винним у масштабних хакерських атаках

Громадянин України Марк Соколовський визнав себе винним у поширенні шкідливого програмного забезпечення Raccoon Stealer, яке завдало величезної шкоди по всьому світу. Разом зі спільниками він фактично здавав свою програму в оренду за принципом послуги, отримуючи за це регулярну плату. Соколовський чекав суду ще з 2022 року, відколи був спійманий у Нідерландах, а потім екстрадований до США.

Деталі справи

Ціна такої "підписки на вірус" складала досить небагато, як для програми, яка потенційно могла принести покупцям мільйони. За те, що атакувати своїх жертв, злочинці платили 75 доларів на тиждень або 200 доларів щомісяця, пише BleepingComputer.

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Шкідливе програмне забезпечення викрадає широкий спектр інформації з заражених пристроїв, включаючи збережені облікові дані та інформацію браузера, криптовалютні гаманці, дані кредитних карток, електронну пошту та інші типи конфіденційних даних з десятків додатків.

Передплатники Raccoon Stealer також отримували доступ до адміністративної панелі, яка дозволяла їм налаштовувати шкідливе програмне забезпечення, отримувати викрадені дані (логи) й створювати нові збірки шкідливого програмного забезпечення на свій лад.

Згідно з неоприлюдненим обвинувальним актом, Соколовського було заарештовано в березні 2022 року в Нідерландах.

Тоді ж ФБР знищило інфраструктуру Raccoon Infostealer спільно з правоохоронними органами Нідерландів та Італії, а також видалило шкідливе програмне забезпечення в офлайн-режимі.

Після цього кіберзлочинне угруповання Raccoon Stealer призупинило свою діяльність, заявивши, що один з провідних розробників загинув під час вторгнення Росії в Україну.

Відтоді угруповання двічі перезапускалося з новим вірусом, яке щоразу мало нові можливості для викрадення даних.

Соколовський був екстрадований до США в лютому 2024 року після того, як у жовтні 2022 року йому були пред'явлені звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і крадіжці особистих даних за обтяжуючих обставин.

Хоча точна кількість ще не встановлена, агенти ФБР виявили понад 50 мільйонів унікальних облікових даних і форм ідентифікації (адреси електронної пошти, банківські рахунки, криптовалютні адреси, номери кредитних карток тощо) у викрадених даних, які, як видається, належать мільйонам потенційних жертв по всьому світу,

– заявили у 2022 році правоохоронці.

У рамках угоди про визнання провини Соколовський погодився на відшкодування в розмірі щонайменше 910 844,61 долара та рішення про конфіскацію грошей у розмірі 23 975 доларів. Судячи з усього, це ще не остаточне рішення, тож далі ми ще повинні почути, чи присудять йому термін за ґратами.