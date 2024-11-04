SoftBank представив надтонкі сонячні панелі для стратосферних дирижаблів

SoftBank оголосив про значний прорив у технології легких, ультратонких сонячних панелей, призначених для живлення висотних дирижаблів, які потенційно можуть замінити вишки стільникового зв'язку у віддалених районах по всьому світу.

Вагою лише 665 грамів на квадратний метр, сучасні гетероперехідні кремнієві панелі можуть похвалитися вражаючою ефективністю у 22,2%. Повідомляє 24 Канал з посиланням на PV-Magazine. Інновація має на меті досягти цільової ваги 500 грамів на квадратний метр, щоб оптимізувати роботу дирижаблів на стратосферних висотах.

А тим часом Нова технологія витягує воду навіть із найсухішого повітря в пустелі

Ці висотні платформи, відомі як HAPS (High Altitude Pseudo Satellites – висотні псевдосупутники), зазвичай мають форму дирижаблів, оснащених гнучкими сонячними батареями на їхніх вигнутих поверхнях.

При розробці цих елементів пріоритетними є легкість та економічність, що спонукало SoftBank обрати кремній замість дорожчих високоефективних матеріалів, які зазвичай використовуються в космічній галузі. Хоча такі матеріали пропонують більшу ефективність, вони є надто дорогими для використання на Землі.



Сонячні панелі / Фото Softbank

Особливості інноваційних панелей

Розроблена китайською компанією LONGi та японською Fujipream Corporation, сонячна панель складається з декількох шарів – захисного листа, фотоелектричних елементів, герметика та заднього листа, кожен з яких має розмір від 25 до 150 мікрон.

Фотоелементи з'єднуються 250-мікронним мідним провідником за допомогою низькотемпературної пайки. Така точна конструкція дозволяє отримати сонячну панель розміром 563 на 584 міліметри і вагою всього 218,5 грамів, в результаті чого повний квадратний метр панелі досягає порогу в 665 грамів. Перевірена ефективність цих панелей склала 22,2%.

LONGi та Fujipream також вивчають можливості подальшого зниження ваги цих сонячних елементів, щоб досягти позначки в 500 грамів на квадратний метр.

Дивіться також Leclanché представила першу в світі літій-ніобієву батарею для важкої техніки

Якщо ці панелі надійдуть у масове виробництво, вони можуть знайти широке застосування за межами аерокосмічної галузі, наприклад, у будівництві та автомобільній промисловості, дозволяючи генерувати енергію на різноманітних, нерівних поверхнях, що піддаються впливу сонячного світла.