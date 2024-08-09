Учені прикріпили камеру до спини морського лева й отримали унікальні підводні кадри

Камери, прикріплені до австралійських морських левів, дають нам унікальний погляд на їхнє середовище існування. Команда дослідників використала ці записи, щоб скласти карту середовища проживання зникаючих видів біля узбережжя південної Австралії.

Підводна подорож

На відео та зображеннях, знятих зі спини морських левів (Neophoca cinerea), глядачеві демонструють шість середовищ існування на відстані від 5 до 110 метрів від австралійського узбережжя. Серед них: риф з макроводоростей, луг з макроводоростей, голий пісок, губка/пісок, риф з безхребетних і валуни з безхребетних. Ці біотопи варіюються від підводних лісів водоростей і безплідного піщаного дна до складних спільнот на рифах і валунах, що кишать різноманітними морськими мешканцями.

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Використання відеозаписів тварин і даних про пересування придонних хижаків є дійсно ефективним способом картографування різноманітних придонних біотопів на великих ділянках морського дна,

– каже провідний автор дослідження Натан Ангелакіс, науковий співробітник Університету Аделаїди і Південноавстралійського інституту досліджень і розробок.

Він додає, що ці дані корисні як для картографування критично важливих середовищ існування таких зникаючих видів, як австралійський морський лев, так і в ширшому сенсі – для картографування недосліджених ділянок морського дна.

Дивіться запис підводних подорожей морського лева: відео

Дослідницька група використала приблизно 89 годин відеоматеріалів для моделювання середовищ існування на континентальному шельфі Південної Австралії поблизу острова Кенгуру. Моделі передбачили великі ареали проживання в регіонах біля узбережжя. Моделі також використовували океанографічні дані, отримані за 21 рік спостережень і вимірювань, проведених різними командами, що дало повнішу картину довкілля біля узбережжя.

Прив'язування камер до морських ссавців — ідея не нова. У 2022 році команда дослідників використовувала дельфінів для зйомки відеоматеріалів біля узбережжя Каліфорнії. Але нещодавнє дослідження демонструє, як такий підхід можна використовувати з метою збереження природи.

У новому дослідженні команда також прив'язала до морських левів GPS-логери з супутниковим зв'язком, що дозволило відстежувати місцезнаходження тварин у режимі реального часу. Фіксація положення і швидкості тварин дозволяє дослідникам відстежувати їх, навіть коли вони перебувають глибоко в океані. Подібним чином діяла група дослідників, яка вивчала режим сну слонів у 2023 році.

За даними статті 2021 року, популяція австралійських морських левів скоротилася більш ніж на 60% за останні чотири десятиліття. Таким чином, нові відео зі спини тварин слугують двом цілям: надають дослідникам нові дані про морське середовище біля узбережжя, а також картографують місця проживання цього виду, щоб їх можна було зберегти.