Фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з Міністерством цифрової трансформації представила інноваційний інструмент для підтримки українських військових. Йдеться про перший в Україні державний мобільний застосунок для збору донатів, який працює за моделлю, що нагадує Patreon, але спрямований на фінансування конкретних підрозділів безпілотних систем.

Як це працює?

Сучасна війна все більше залежить від технологічних рішень, і Україна активно впроваджує інновації, щоб змінити правила гри на полі бою. Новий застосунок від UNITED24 є яскравим прикладом такого підходу. Він дозволяє донорам з будь-якої країни світу напряму підтримувати п’ять елітних підрозділів, що спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів у рамках проєкту "Армія дронів", пише 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

Дивіться також Signal: як працює найбезпечніший месенджер в інтернеті

Наразі до переліку входять:

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" ;

; 20 окремий полк безпілотних систем "К-2" (20 ОПБпС);

(20 ОПБпС); 414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" (414 ОБрУБАС);

(414 ОБрУБАС); 427 окремий полк безпілотних систем "Рарог" (427 ОП БпС);

(427 ОП БпС); Підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Ключова особливість платформи – це гейміфікація процесу донатів. Ця концепція, успішно випробувана раніше в бонусній програмі "Армії дронів", тепер масштабується для залучення ще ширшої аудиторії. Користувачі застосунку можуть обрати собі позивний та аватар, що створює відчуття причетності до обраного підрозділу.

Процес взаємодії побудований так, щоб максимально зацікавити донора. За свої внески люди отримують не просто подяку, а низку унікальних бонусів. Серед них – ексклюзивний контент безпосередньо від військових. Це можуть бути як історії з бойових операцій, так і замальовки з повсякденного життя на передовій, наприклад, процес приготування борщу в бліндажі. Крім того, за донати передбачені спеціальні цифрові нагороди та рейтинги, що додає елемент змагання.

Важливою складовою є прозорість. Кожного місяця користувачі отримують детальну звітність про те, на що саме були витрачені зібрані кошти. Це дозволяє в режимі реального часу бачити, як внески трансформуються в реальну допомогу та впливають на перебіг бойових дій.

Таким чином, застосунок перетворює фандрейзинг на інтерактивний процес, де кожен донор відчуває себе важливою частиною великої справи та може підтримувати зв'язок із захисниками. Цей технологічний підхід не лише спрощує збір коштів, а й зміцнює зв'язок між суспільством та армією.

Застосунок вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.