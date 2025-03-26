Нещодавно Signal опинився в центрі уваги після того, як головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до групового чату, де високопосадовці адміністрації Трампа обговорювали можливий авіаудар по Ємену, розповідає 24 Канал.

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Коротко про політичний скандал і реакцію засновника Signal

За словами Голдберга, до чату під назвою "Houthi PC small group" (що, ймовірно, належав до комітету з питань безпеки) входили віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Тулсі Габбард і держсекретар Марко Рубіо.

Засновник Signal і колишній CEO компанії Метью Розенфельд (відомий під псевдонімом Moxie Marlinspike) відреагував на ситуацію з гумором. У соцмережі X він написав:

Є багато чудових причин користуватися Signal. Тепер до них додалася можливість для віцепрезидента США випадково додавати вас у групові чати для координації військових операцій.

Як працює Signal?

Signal є одним із найбезпечніших месенджерів завдяки використанню наскрізного шифрування (end-to-end encryption).

Це означає, що повідомлення зашифровані таким чином, що їх може прочитати лише відправник і отримувач. Навіть сама компанія Signal, мобільні оператори чи уряди не можуть отримати доступ до цих даних.

Втім, цей рівень безпеки забезпечується лише в тому випадку, якщо обидва учасники спілкування користуються Signal. Якщо один із них використовує інший месенджер або стандартні SMS, конфіденційність не гарантується.

І все ж Signal неодноразово намагалися зламати різними способами. Наприклад російським хакерам вдалося отримати доступ до облікових записів деяких українських військових у Signal, використовуючи функцію "пов'язаних пристроїв" для прив'язки акаунтів до себе через підроблені QR-коди.

Основні функції Signal

Signal пропонує стандартні можливості для обміну текстовими повідомленнями, голосовими дзвінками, відеодзвінками, обміну фото, відео та іншими файлами. Застосунок доступний безкоштовно для iPhone, Android, Mac і ПК.

Користувачі Android можуть встановити Signal як додаток за замовчуванням для SMS. Крім того, месенджер підтримує групові чати з можливістю призначення адміністраторів, встановлення таймерів для зникнення повідомлень та керування учасниками. Максимальна кількість користувачів у групах наразі становить 1000 осіб.

Щоб захистити свої повідомлення від стороннього доступу, користувачі можуть заблокувати застосунок Signal за допомогою пароля або відбитка пальця.

Як встановити Signal в Україні

Реєстрація в Signal вимагає вказання номера телефону, але користувачі можуть приховати його, використовуючи Google Voice або інші альтернативні номери.

Apple-користувачам рекомендується вимкнути функцію "Показувати дзвінки в останніх" у налаштуваннях приватності, щоб історія дзвінків у Signal не зберігалася у хмарному сховищі.

Для того, щоб користуватися Signal в Україні потрібно завантажити месенджер в одному з магазині застосунків:

Серед додаткових можливостей – зникнення повідомлень через заданий час, а також налаштування фотографій, які зникають після одного перегляду.

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Signal продовжує залишатися одним із найнадійніших месенджерів для конфіденційного спілкування. Попри скандали та критику, його популярність серед користувачів, які цінують приватність, залишається високою.