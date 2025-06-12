Наземні телескопи вперше зафіксували поляризоване реліктове випромінювання

Уперше в історії дослідникам вдалося зафіксувати поляризоване мікрохвильове фонове випромінювання Всесвіту за допомогою наземних телескопів. Про прорив повідомила команда наукового проєкту CLASS (Cosmology Large Angular Scale Surveyor), що працює з 2016 року. До цього моменту подібні сигнали вдавалося вловити лише космічним обсерваторіям.

CLASS – це міжнародна ініціатива, яка використовує систему радіотелескопів, розташованих високо в Андах на півночі Чилі, розповідає 24 Канал. Навіть там, на великій висоті, сигнал мікрохвильового фону, що йде з глибокого космосу, залишається надзвичайно слабким.

Дивіться також Штучний інтелект заявив, що знамениті сувої Мертвого моря є старшими, ніж вважали вчені

Поляризоване випромінювання, яке виникло внаслідок Великого вибуху, ще у мільйон разів слабше. Раніше вважалося, що відокремити його від земних шумів на поверхні планети практично неможливо. Найповніші дані з цього питання надавали космічні місії ESA Planck та NASA WMAP. Тепер до цієї місії долучилися й наземні інструменти – і це досягнення має надзвичайне значення для науки.

Після Великого вибуху простір був заповнений туманом з електронів, який не дозволяв фотонам вільно розповсюджуватися. З часом, коли Всесвіт охолонув і розширився, протони почали захоплювати електрони, утворюючи нейтральні атоми водню. Це дозволило мікрохвильовому фоновому випромінюванню поширюватися у просторі.

Коли ж приблизно через 150 мільйонів років почали формуватися перші зорі, вони знову почали йонізувати водень – електрони знову вивільнялися. Цей період отримав назву "епоха реіонізації". Фотони реліктового випромінювання почали стикатися з цими електронами, розсіюватися й ставати поляризованими.

Науковці з CLASS оцінили ймовірність того, що фотон, народжений під час Великого вибуху, зіткнувся з одним із вільних електронів у хмарі йонізованого газу і відхилився від свого початкового напряму. Вони також порівняли отримані з наземних телескопів сигнали з даними, зібраними апаратами Planck і WMAP, щоб точніше виділити корисну інформацію та відфільтрувати перешкоди. Це дозволило зафіксувати поляризовані фотони реліктового мікрохвильового фону.

Отримані результати відкривають нові можливості для вивчення епохи "космічного світанку" – періоду, коли у Всесвіті з’явилися перші зорі.

До речі, нещодавно науковці виявили загадковий об’єкт в нашій галактиці, який випромінює сигнали кожні 44 хвилини. Об’єкт виявили за допомогою радіотелескопу ASKAP.