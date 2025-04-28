Стандарту USB 2․0 виповнилося 25 років: технологія, що змінила світ, досі популярна

25 років тому світ побачив USB 2.0 – стандарт, який зробив підключення пристроїв швидким, зручним та універсальним. Завдяки йому швидкість передачі даних сягнула 480 Мбіт/с, що у 40 разів більше, ніж у USB 1.1, та навіть трохи перевищувало швидкість популярного на той час роз'єму Apple FireWire 400.

Впровадження USB 2.0 було дешевшим, що сприяло його популярності серед виробників материнських плат, розповідає 24 Канал. Проте шлях до масового впровадження стандарту зайняв кілька років.

Дивіться також Розумні окуляри Ray-Ban від Meta отримали онлайн-переклад і нові функції з ШІ

Перші комп’ютери з підтримкою USB 2.0 з’явилися лише у 2002 році завдяки чипсетам компанії VIA (VT8235). Apple додала підтримку у свої Mac у 2003 році, а Intel – одна з компаній, що стояла біля витоків USB, – запровадила її лише у 2004-му.

Початок був доволі складним, адже часто бракувало драйверів і підтримки в операційних системах. Ситуація почала покращуватися з виходом оновлень для Windows.

Повна підтримка USB 2.0 в Windows XP з’явилася лише після Service Pack 1 у серпні 2002 року, а Windows 2000 отримала її у 2003-му. Старіші Windows 95 і 98 так і не отримали повної сумісності, хоча Windows 98 SE дозволяла використовувати сторонні драйвери.



Еволюція USB / Фото dtptips

Головною перевагою USB 2.0 стало заміщення громіздких паралельних і послідовних портів, які забезпечували швидкість передачі лише 20 Мбіт/с і 256 Кбіт/с відповідно. Новий стандарт пропонував не лише вищу швидкість, а й компактність та можливість "гарячого" підключення пристроїв, що зробило його ідеальним вибором для принтерів, сканерів, флешок та іншої периферії.

Виробники швидко оцінили переваги USB 2.0 завдяки його низькій вартості ліцензування, універсальності та простоті інтеграції. Згодом з'явилися компактніші версії роз'ємів USB Mini та Micro, що відкрили шлях для використання технології у смартфонах і планшетах. Фактично USB 2.0 став містком між ерою громіздких кабелів та сучасною компактною електронікою.



Різні формати USB / Фото metabee

Сьогодні максимальна швидкість USB досягла 80 Гбіт/с у стандарті USB4 v2.0, однак "довгожитель" USB 2.0 і досі має попит. Він активно використовується в мишах, клавіатурах і навіть у новому бюджетному iPhone 16e, що підтверджує: для багатьох пристроїв надійність і доступність важливіші за гігабітні швидкості. Експерти впевнені, що навіть через чверть століття USB 2.0 ще довго залишатиметься популярним.