"Знищено 1 Ф'юрі": monobank додав новий скін для карток

У ніч проти 19 травня Олександр Усик здобув перемогу у бою з Тайсоном Ф'юрі й став абсолютним чемпіоном у хевівейті. Після поразки "Циганського короля" у Monobank з'явився новий скін для карток.

Співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував новий скін для карток після перемоги Усика над Ф'юрі. Спочатку він планував додати іншу світлину, однак, щоб уникнути суперечок щодо авторських прав, додав зображення Ф'юрі.

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Новий скін у monobank

Гороховський уночі опублікував світлину з бою Усика – Ф'юрі й натякнув, що може створити новий скін для карток у застосунку. Зранку у додатку все ж з'явився новий дизайн, однак дещо інший.

Як пояснив співзасновник monobank, щоб уникнути суперечок щодо авторських прав, вирішили використати мем з мережі для нового скіна. На новому скіні зображено мем з пародією на статистику Повітряних сил.

Лише за кілька годин було встановлено понад 10 тисяч встановлень.

За три години 10к установок. Не погано. Не Мама-Лебіга, звичайно, але теж рівень,

– написав Гороховський.

До слова, Тайсон Ф'юрі вважає, що за підрахунками суддів саме він повинен був перемогти. Однак запевнив, що не робить із цього трагедію. Попереду у боксерів ще реванш, який, ймовірно, відбудеться у жовтні 2024 року.