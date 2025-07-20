Monobank зробив кумедний скін на честь перемоги Усика: він буде доступний лише добу

У ніч проти 20 липня між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся бій. Український боксер ефектно нокаутував противника.

Після перемоги на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, передає 24 Канал.

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Як Monobank привітав українців із перемогою Усика?

Черговий успіх Усика неабияк порадував усіх українців. Monobank вирішив в оригінальний спосіб відсвяткувати цю подію. Він створив нову тему додатку. Зазначається, що унікальний скін доступний лише 20 липня до кінця дня.

Його Monobank оформив у стилі зведення Повітряних сил щодо збиття російських безпілотників.

Як Monobank привітав з перемогою Усика / Фото банку

Нагадаємо, що між Усиком і Дюбуа були два бої. Перший відбувся у серпні 2023 року, де Усик також переміг нокаутом у дев'ятому раунді. У 2024 році Усик двічі здолав іншого боксера – Тайсона Ф'юрі.