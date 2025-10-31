Збережіть тепло в оселі: прості та дієві методи утеплення, щоб зменшити потребу в обігрівачах

Зростання цін на енергоносії, постійна потреба в економії та російські обстріли змушують українців шукати ефективні способи збереження тепла в оселях. Правильне утеплення квартири чи будинку здатне знизити витрати на опалення до 30-50%, а температуру в приміщенні підвищити на кілька градусів без додаткових обігрівачів.

Які зони в оселі потребують утеплення найбільше?

Перш ніж братися за утеплення, важливо зрозуміти, куди саме "втікає" найбільше тепла з вашого житла. За даними Міністерства енергетики України, основні джерела втрат тепла розподіляються так: неутеплені стіни забирають до 30% тепла, нещільні вікна та двері – до 10%, покрівля – ще до 30%, а підлога та ґрунт – від 5 до 8%, пише 24 Канал.

Якщо вірити даним Міністерства розвитку громад і територій України, які воно наводило ще влітку, в Україні понад 80% житлових будівель не мають належного утеплення, а середній рівень споживання енергії вдвічі-втричі вищий, ніж у країнах Європейського Союзу. Саме тому потрібен комплексний підхід до утеплення, який дає найкращі результати.

Утеплення вікон: перший крок до збереження тепла

Вікна часто стають основним місцем витоку тепла, особливо якщо вони старі або встановлені з порушенням технології. Для пластикових вікон рекомендується загерметизувати щілини, встановити якісні ущільнювачі та перевести їх у зимовий режим. Ущільнювачі для вікон, зазвичай виготовлені з EPDM-гуми або термопластичного еластомеру, запобігають витіканню тепла та проникненню холодного повітря, допомагаючи заощаджувати на опалюванні.

Для дерев'яних вікон підійдуть самоклейні ущільнювачі або поліетиленова плівка. Старий перевірений спосіб – закрити щілини ватою та малярським скотчем, застосувати поролоновий утеплювач на клейовій основі або використати герметик.

Додатковим рішенням може стати встановлення тепловідбивної плівки, яка відображає тепло назад у приміщення.

Ефективною є і заміна старих вікон на енергозберігаючі склопакети. Двокамерні або трикамерні конструкції з аргоновим заповненням та селективним покриттям здатні знизити потребу будівлі в енергії на 8-10% порівняно зі звичайними склопакетами.



Неутеплені вікна – головне джерело холоду у вашому домі / Фото Freepik

Утеплення дверей: усуваємо протяги

Вхідні двері також є одним із найбільших джерел втрати тепла в квартирі. Щоб позбутися протягів, можна встановити щітки для дверей, які кріпляться на нижню частину дверного полотна, або застосувати спеціальну клейку стрічку. Утеплення вхідних дверей також передбачає заміну старих ущільнювачів: видаліть зношений матеріал, очистіть поверхню від залишків клею та встановіть новий.

Якщо немає можливості поставити нові двері, слід ізолювати щілини між дверною коробкою і стіною за допомогою щілинних рейок, монтажної піни або герметика. Металеві двері з утепленням також добре зберігають тепло та захищають від холоду.

Тепловідбивні екрани за радіаторами: збільшуємо ефективність опалення

Один із найпростіших та найдешевших способів зберегти тепло – встановити тепловідбивний екран за батареєю опалення. Такий екран з фольгованого пенополіетилену підвищує температуру всередині приміщення мінімум на два градуси Цельсія. Низький коефіцієнт теплопровідності алюмінієвої фольги дозволяє не нагрівати зовнішні стіни, а відбивати тепло всередину приміщення.​

Відбивна здатність фольгованих екранів досягає 95-97%, тому такий метод є ефективним бар'єром для втрат тепла. Щоб екран працював правильно, він не повинен закривати шляхи теплопередачі від батареї до кімнати – тобто потрібно забезпечити вільну циркуляцію повітря вгору.

Додатково варто очистити радіатори від пилу, перевірити герметичність труб і прибрати штори та меблі, що блокують поширення тепла. Це дозволяє використовувати тепло батарей максимально ефективно.

Утеплення підлоги: комфорт під ногами

Холодна підлога краде тепло під ногами й робить усю кімнату незатишною. Особливо актуальне утеплення підлоги на першому поверсі, над підвалом або неопалюваними приміщеннями.

Для квартир найчастіше використовують екструдований пінополістирол (XPS) завтовшки 20-30 міліметрів або PIR-плити, які кладуть на поліетилен, а зверху облаштовують суху стяжку з гіпсоволокнистого листа або OSB.

Якщо квартира розташована над підвалом або холодним під'їздом, то рекомендується використовувати XPS завтовшки 30-50 міліметрів з цементно-піщаною стяжкою та армуванням.

Для дерев'яної підлоги найкраще підходить мінеральна вата завтовшки 100-150 міліметрів, яку укладають, зверху закриваючи пароізоляцією.

Під ламінат чи паркет можна застелити товсту підкладку до 10 міліметрів або використовувати пенофол – спінений поліетилен із фольгою, що відбиває тепло.

Корок або пінополіетилен під фінішне покриття також створюють додатковий шар теплоізоляції.



Неутеплена підлога також сприяє охолодженню помешкання / Фото Freepik

Утеплення стін: зовні чи зсередини

Найефективнішим є зовнішнє утеплення стін, адже воно не зменшує житлову площу і виносить точку роси за межі приміщення.

Для утеплення фасадів найчастіше використовують пінопласт, екструдований пінополістирол або мінеральну вату в плитах.

Пінопласт легкий, простий у монтажі і недорогий, але крихкий.

Екструдований пінополістирол міцніший і довговічніший.

Мінеральна вата – негорюча, з відмінною звуко- та теплоізоляцією, хоча й дорожча.

Проте варто пам'ятати, що зовнішнє утеплення окремої квартири в багатоквартирному будинку буде псувати його вигляд. З цього погляду краще обирати внутрішнє утеплення, якщо тільки ви не домовитесь з усіма мешканцями (або ОСББ) про утеплення всього будинку загалом.

Утеплення стін зсередини менш ефективне, оскільки зовнішні стіни продовжують промерзати, що може призвести до утворення конденсату та грибка. Однак якщо зовнішнє утеплення неможливе, то для внутрішнього застосовують конструкції з гіпсокартону, за які закладають мінеральний утеплювач. Важливо пам'ятати, що внутрішнє утеплення займає щонайменше 5 сантиметрів довжини чи ширини приміщення. Крім того, для цього вам доведеться робити ремонт.

Утеплення балкона та лоджії: додатковий простір без холоду

Утеплений балкон знижує тепловтрати у квартирі та дозволяє облаштувати робочий простір або зону відпочинку. Для утеплення балконів найчастіше використовують пінополістирол, мінеральну вату або пенофол. Важливо утеплити не тільки зовнішню стіну, але й підлогу, стелю та бокові стіни.

Якісне скління також відіграє велику роль. Краще обирати двокамерні або трикамерні склопакети з енергоефективним покриттям і якісною установкою рам без щілин. Перед утепленням необхідно забезпечити гідроізоляційний шар, особливо в регіонах з високою вологістю.​



Балкони також потребують утеплення / Фото DepositPhotos

Правильне провітрювання: свіже повітря без втрати тепла

Провітрювання приміщень важливе для здоров'я, але взимку воно може призвести до значних втрат тепла. Щоб провітрювання було ефективним, найкраще застосовувати метод короткочасного інтенсивного провітрювання: відкрити вікна повністю на 5-10 хвилин кілька разів на день. Це дозволяє оновити повітря, не охолоджуючи стіни та меблі.

Перед провітрюванням рекомендується вимкнути або знизити температуру радіаторів поруч, щоб уникнути марного нагрівання повітря, яке одразу вийде назовні. Під час сильних морозів слід зменшити час провітрювання до 3-4 хвилин. Для захисту від протягів двері в сусідні кімнати краще зачинити.​

Використання терморегуляторів: розумна економія

Радіаторні терморегулятори дозволяють підтримувати оптимальну температуру в кожній кімнаті і можуть заощадити більше 30% витрат на опалення будинку. Такі пристрої автоматично перекривають опалювальну батарею при надходженні тепла від додаткових джерел – працюючих побутових приладів, сонячного світла або людей.

Навіть найпростіші механічні терморегулятори забезпечують економію на кожному градусі Цельсія приблизно 5-7%. Електронні моделі з програмування ще ефективніші, адже дозволяють точніше підтримувати температуру та зменшують загальний час роботи обігрівача.​

Додаткові способи збереження тепла

Окрім основних методів утеплення, існують і прості лайфхаки для збереження тепла. Наприклад, покриття стін картинами, дзеркалами чи книжковими шафами додає теплову масу, діючи як ізолятор, що запобігає втраті тепла через стіни. На особливо холодну стіну можна повісити килим, який створює додатковий ізоляційний шар.​

Використання жалюзі або щільних штор допомагає скоротити втрати тепла на 8-15%. Вдень тримайте штори відкритими, щоб впустити природне сонячне тепло, а ввечері закривайте їх для створення додаткового ізоляційного шару. Енергозберігаючі штори з подвійною затемнюючою тканиною та алюмінієвою вставкою можуть покращити теплоізоляцію на 34%.​

На завершення

Правильне утеплення оселі – це інвестиція, яка окупається вже за кілька опалювальних сезонів. Комплексний підхід до збереження тепла дозволяє не лише зменшити потребу в електрообігрівачах, але й створити комфортні умови для життя, захистити житло від вологи та цвілі, а також зробити свій внесок у збереження природних ресурсів.