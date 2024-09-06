Старий дерев'яний міст не витримав вантажівку Ford і провалився просто в річку

Вантажівка Ford перевищила ліміт ваги й провалилася крізь старий міст, покриття якого зроблено з дерева. Виявилося, що вона у шість разів важча, ніж дозволяють обмеження.

Що сталося

Інцидент сколихнув американський штат Мен минулого місяця. Міст Бабба є найстарішим критим мостом регіону. Оригінальна переправа була побудована на цьому місці в 1840 році, а її копія була зібрана в 1970-х роках після того, як оригінальний міст згорів. Тепер може знадобитися ще одна копія після того, як величезна вантажівка проїхала повз знаки обмеження ваги і проломила настил переправи.

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Як повідомляється, водій Ford F-750, завантаженої щебенем, не звернув уваги на попереджувальні знаки перед спробою перетнути проліт 23 серпня. Вантажівка важила близько 14 000 кілограмів, що значно перевищувало допустиму вагу. У результаті вже за кілька секунд машина впала в річку Пресампскот, що протікає під мостом.

На щастя, для водія все скінчилося добре – він живий, але його вантажівка отримала значні пошкодження кузова.

Як повідомляє Portland Press Herald, міст був розрахований лише на транспортні засоби вагою до 2 700 кілограмів. Таким чином допустима норма була перевищена на 11 300 кілограмів.



Пошкоджений міст / Фото Департамент поліції Горема

Оскільки водій проігнорував знак, він був оштрафований на 2 500 доларів. Але навряд чи цей штраф заспокоїть місцевих жителів, які покладаються на міст для переходу через річку. Як повідомили ЗМІ, пошкодження можуть не відремонтувати до нового року.

Інженери оцінили стан мосту в понеділок і визначили, що міст, швидше за все, буде відремонтований навесні. Але департамент ще має вирішити, чи буде він відновлювати дерев'яну конструкцію, як вона є, чи вибере сучасну, міцнішу заміну,

– сказав Пол Меррілл, представник Департаменту транспорту штату Мен.

Захисники історичної спадщини хочуть, щоб держава зробила ремонт швидко, але історично точно.



Так виглядав міст до аварії / Скриншот 24 Каналу/Google

На щастя, пошкодження, яких зазнав міст, обмежилися дерев'яним настилом, а це означає, що інші опорні конструкції та покриття мосту не потребуватимуть надто великої уваги.

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